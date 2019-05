¿Cuál es el mejor panorama posible para Colombia en el Mundial Sub 20?

La Selección Colombia que encajó una derrota contra Senegal, líder del grupo A del Mundial Sub 20, empieza a hacer sus cuentas para no volver antes de tiempo de Polonia.

Es cierto que la imagen del equipo fue muy distinta a la del debut contra Polonia, cuando todos los cambios funcionaron y las opciones de gol que se generaron llegaron a buen puerto.





Contra Senegal, el ambicioso juego por los costados brilló por su ausencia, pues la rápida salida de los rivales por las bandas los redujo a la labores defensivas, de nuevo Juan Camilo 'Cucho' Hernández pasó inadvertido y los defensores, que tienen a Colombia en el Mundial Sub 20 pues fueron imbatibles en el Suramericano, esta vez fallaron y concedieron dos penaltis.

Sin embargo, el formato del Mundial Sub 20 no condena al equipo de Arturo Reyes y derecho, tras una combinación de resultados, podría ser líder del grupo A.



¿Qué debe pasar para eso? Que Colombia le haga al menos 6 goles a la débil Tahití el próximo miércoles (ya suma dos derrotas y ha recibido 8 tantos en contra: 3 de Senegal y 5 de Polonia). En ese caso sumaría 6 puntos y su diferencia sería +6. Pero además hace falta que Polonia le gane a Senegal por no más de 2 goles (así el local sumaría +5). En ese escenario, Colombia sería primero, Polonia segundo y Senegal sería tercero.



El reglamento establece que se clasifican a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.



Pero si no fuera así, también serviría un triunfo de Colombia contra Tahití y otro de Senegal contra Polonia por cualquier marcador. En ese caso, los africanos serían primeros del grupo, seguidos por los 'cafeteros' y el local tendría serios problemas para ser uno de los mejores terceros.



El asunto se complica si Colombia no derrota a la débil Tahití. Con el empate, haría falta que Senegal derrote a Polonia para ser segundo porque si también hubiera una igualdad, los polacos serían los segundos mejores y Colombia tendría que esperar a ver si le alcanzan 3 puntos y una diferencia de gol de -1 para ser mejor tercero.



La derrota contra Tahití obliga a que Senegal derrote por unos 4 goles contra Polonia, que hoy tiene una diferencia de gol de +3. De esa manera sería segundo del grupo A.



Así las cosas, la apuesta segura es vencer a Tahití. No hay duda.