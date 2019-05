Los errores de Colombia en su primera derrota en el Mundial Sub-20

La Selección Colombia perdió su primer partido en el Mundial Sub 20 este domingo al enfrentarse con Senegal en un partido que dejó mucho para evaluar en el combinado suramericano.

El 2-0 fue una muestra clara de lo que sucedió en el campo, pues, en términos generales, los africanos llegaron con más peligro al arco de los colombianos. Además, la Tricolor no pudo generar acciones de gol en el arco contrario. Estos fueron algunos de los errores de Colombia contra Senegal.

*Los laterales: Anderson Arroyo, por derecha, y Brayan Vera, por izquierda, fueron jugadores destacados en el primer partido por su apoyo en el ataque desde su posición. Sin embargo, en este juego ambos pasaron grandes problemas con la velocidad de los senegaleses. Arroyo estuvo desconcentrado y varias veces le ganaron la espalda, mientras que por el sector de Vera se generaron varios centros que crearon problemas en la defensa.

*Falta de un generador de juego: Arturo Reyes le apostó una vez más a la primera línea de volantes con tres jugadores: Andrés Balanta, Andrés Perea y Jaime Alvarado. Pero esta vez su fórmula no funcionó y ninguno de ellos pudo ser el hombre que le diera el primer pase al equipo colombiano. Eso llevó a que Colombia le apostara al pelotazo, pero no había cómo pelear por esta vía en el frente de ataque.

*Se desaparecieron los habilidosos extremos: Iván Angulo y Luis Sinisterra, los hombres desequilibrantes en la banda, no aparecieron en el tiempo que estuvieron en campo. Angulo no logró terminar el partido, mientras que Sinisterra no pesó en ataque por el sector izquierdo ni ubicado más cerca del área rival.

*Uno más sin el 'Cucho': Juan Camilo Hernández ha sido el gran desaparecido de Colombia en el Mundial Sub-20. En su función como centro delantero estuvo muy apartado del resto del equipo y el balón nunca le llegó con claridad a su terreno de influencia.

*Los cambios no funcionaron: Los tres cambios de Arturo Reyes fueron ofensivos, pero esta vez no dieron buenos resultados. Johan Carbonero, quien juega habitualmente por la banda, tuvo que aparentar ser un '10' y ser el 'creativo' del equipo, pero no lo logró. A Luis Sandoval nunca le llegó el balón. Y Andrés Amaya no pudo ser el desequilibrante que ha sido en el rentado local.

*La posesión no fue suficiente: Colombia terminó el encuentro con un 61% de posesión de balón, pero solo generó una acción de gol en el arco de Senegal y fue por un cobro de tiro de esquina que bien cabeceó Reyes.