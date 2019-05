Primera derrota de Colombia en Mundial Sub20: justa caída ante Senegal

Colombia encajó una dolorosa pero justa derrota 2-0 contra Senegal en su segunda salida en el Mundial Sub 20.



El equipo de Arturo Reyes se queda con 3 puntos en el grupo A y espera recomponer su mal paso frente a la débil Tahití para soñar con el avance en la Copa de Polonia.



En el primer episodio, Colombia parecía encerrada en su área, aguantando la velocidad de Senegal, que partía con la pelota y la iniciativa.

A tiempo salvó Reyes, anticipándose a la salida de tiro de esquina, a los 5 minutos y ya era un primer aviso.



Colombia intentó reaccionar sobre el minuto 10 con un remate de Sinisterra que salió desviado, al 11 con un cabezazo de Reyes a la salida de un tiro de esquina que por poco se le escapa entre las piernas al portero y al 12 con un intento de afuera de Vera.



Pero el rival era compacto, veloz y letal y así aprovechó un error de Hernández en la salida, cuando corría el minuto 15, para que Niane rematara libre: por suerte se fue arriba del arco.



Y dos minutos después vino la polémica: el servicio de costado para la derecha hacia Amadou llegó limpio, el africano le ganó la espalda a Arroyo y de cabeza venció a Mier… pero la Divina Providencia se vistió de amarillo y en la revisión del VAR apareció un fuera de lugar.



Con todo, el gol se presentía y de hecho llegó al minuto 32: nuevo error de marca de Arroyo, falta en el área, penalti claro y cobró la ofensa Niane para vencer a Mier sin dificultad.



Primer gol en contra que Colombia encajaba y era buena ocasión para ver la reacción nacional.



En un tiro libre de costado respondió brillantemente Mier para salvar su arco al 38 y entonces el técnico Arturo Reyes entendió que le sobraba un volante de marca y eligió a Perea, uno de los buenos jugadores contra Polonia, para darle paso a Carbonero, pero el perfil opuesto al usual.







Pasó el descanso y el recién llegado no hacía pie, con lo que los africanos, con un solo acelerón, pasaban el medio sin angustias y ganaban potencia.

Había una falta contra Hernández al 49 que debió ser penalti pero no se sancionó y ya no habría muchas opciones más de hacerle daño a un equipo africano sin fisuras en ataque ni en defensa.



y al 52 por poco llega Niane a un balón de costado para hacer daño mientras que al 80 salvó Mier su puerta por segunda vez al ganarle a Niane el mano a mano y ceder el tiro de esquina.



¿Colombia? Al 54, un balón cruzado cayó al medio del área y por poco Sinisterra logra el empate. Se fue Hernández al 73, un juego más sin brillar, y llegó Amaya, sin mucho suceso.



Porque al 83 cometió Reyes una nueva falta a Badji y Lopi puso el 2-0 en el marcador.



Fin de la historia. Estaban en cancha Sandoval y Carbonero y se hacían todos los esfuerzos que funcionaron contra Polonia pero que esta vez no brillaron. Justa derrota. Incluso perdonó Senegal un gol más sobre el cierre por pura falta de puntería.



Colombia encajó su primera caída ante un rival que fue más desde el pitazo, más allá de lo que pueda decir una posesión de balón del 60 por ciento.

Tiempo para la reflexión y para encontrar maneras de apoyar a una figura como ‘Cucho’ Hernández, que sigue pasando sin pena ni gloria por el Mundial Sub 20. Viene Tahití y entonces habrá que ‘cuadrar la caja’ de cara a la clasificación.