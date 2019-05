Los ajustes de Colombia Sub 20: presión alta, sacrificio y precisión

La Selección Colombia Sub 20 que arrancó con una victoria su participación en el Mundial Sub 20 contra el local Polonia ha abierto un camino hacia la ilusión.

Los ajustes tácticos del técnico Arturo Reyes y la llegada de los hombre que no pudieron estar en el Suramericano Sub 20 fueron factores que se sumaron para cambiar radicalmente la imagen en la Copa Mundo.



Era el del Suramericano de Chile un equipo con mucha seguridad defensiva pero con nula producción a la ofensiva. Es esta versión mundialista un modelo con más roce, sacrificio y precisión, que crea tantas o más ocasiones que el equipo de Chile pero con el doble de remates a puerta.



¿Qué ajustes hizo el técnico Arturo Reyes? Repasamos la lista:



La convocatoria



Siete nuevos nombres hacen la diferencia desde el llamado de los 21 jugadores que acudieron a la cita de Polonia. Se fueron 9 de los intrascendentes y aparecieron Juan Camilo 'Cucho' Hernández, Luis Sinisterra, Anderson Arroyo o Jaime Alvarado, factores de generación de fútbol y de finalización para sumar a hombres con potencial arriba como Angulo y Sandoval, dos 'sobrevivientes' en la lista.



Es cierto que no pudo contar el DT con los 'europeos' en Chile y eso limitó la nómina del Suramericano. El mérito de Reyes fue no casarse con ese equipo inofensivo y, más allá de los afectos, darle un revolcón.



Pero además, pesaron hombres con experiencia en Liga como Andrés Perea, que sumado a Carlos Cuesta, el arquero Kevin Mier y Andrés Balanta. La presión del local se recibió casi con naturalidad.



Nuevo módulo táctico



El módulo 4-3-3 se probó con éxito gracias a que existe el material humano para hacerlo funcionar: el cuarteto posterior reforzado con Arroyo; Perea, Alvarado y Balanta para respaldar a Angulo y Sinisterra y en punta solo 'Cucho' Hernández.



¿Qué tan nuevo es? Es definitivamente nuevo:



Contra Argentina se jugó un 4-2-2-2, con Alvarado y Carvajal; Toloza y Angulo y arriba jader Valencia y Rivaldo Correa

Contra Venezuela, un 4-1-4-1 con un único tapón (Balanta), Góez y Alvarado pro dentro y Angulo y Carbonero por fuera, con el 'Chino' Sandoval en punta.

Contra Uruguay, el día de la clasificación al Mundial, fue un 4-2-3-1, con Carbonero y Angulo por fuera, Alvarado como contacto y en punta Sandoval.









Ambición desde el discurso



Es un hecho que la presencia de Colombia en el Mundial de Polonia es un éxito de su defensa. Tres goles en todo el Suramericano de Chile garantizaron un cupo que no estaba en los planes de nadie... excepto del DT Reyes.



El tiempo que tuvo para trabajar en microciclos, con partidos amistosos frente a selecciones clasificadas al Mundial y el contacto permanente con quienes eran parte del proceso aunque no hubieran ido a Chile garantizaron que el nuevo discurso llegara aprendido por todos



En esta nueva era de Reyes es importante el arco en ceros y para eso tienen que ayudar a tapar los espacios desde los delanteros hasta el portero, pero de nada sirve si, con la pelota en los pies, no pesa el talento del medio campo.



¿Cómo lograrlo? Con rotaciones mucho más rápidas, recuperando la pelota desde el campo rival y generando ahí el ataque, con lo que se evitan largos desplazamientos y se gana precisión para los hombres de ataque neto, además de habilitar siempre a más de un jugador de cara al arco: no marcó 'Cucho', el 9 de área, sino Angulo, el atacante por fuera. El éxito de la nueva carta de navegación salta a la vista.