10 datos históricos que dejó el debut de Colombia en el Mundial Sub 20

El triunfo de Colombia sobre Polonia por 2-0, en el debut del Mundial Sub 20 que se juega en tierras polacas, entró en la historia de la Selección juvenil en las Copas del Mundo de esa categoría.



No solo Iván Angulo y Luis Sandoval, autores de los tantos de la victoria, escribieron su nombre en los registros cafeteros, también su técnico Arturo Reyes.



Así, estos son los diez datos históricos que dejó el debut de Colombia en el Mundial Sub 20:



1- La Selección completó 39 partidos en Mundiales Sub 20, en 34 años de estar participando (el primero fue en 1985). Ya son 56 goles anotados de Colombia en Mundiales y tiene 47 en contra.



2- Contra Polonia completó su victoria 19 (séptima jugando en Europa); además tiene 8 empates y 12 derrotas.



3- Iván Angulo y Luis Sandoval, se convirtieron en los futbolistas 35 y 36, respectivamente, en anotar para la Tricolor en una Copa Mundo Sub 20.



4- Bien el arco: es el decimocuarto partido en el que Colombia no recibe gol. Los Mundiales con más juegos con la portería invicta fueron los de 2003 y 2005, con 3 partidos en ceros.



5- Colombia ganó por quinta ocasión su partido debut de un Mundial Sub 20: antes había ganado en 1987, 2005, 2011 y 2015.



6- Segunda vez que en el debut se gana por resultado de 2-0 (así le ganó a Italia en 2005). El mejor resultado en el primer partido de una Copa Mundo fue en 2011, cuando goleó 4-1 a Francia.



7- Sin embargo, es la sexta ocasión que Colombia gana un partido (sin importar la fase y el orden) por 2-0. Las 5 anteriores: Siria, en 1989 y 2005; Italia y Canadá, en 2005; y Malí, en 2011.



8- Polonia se convirtió en el decimocuarto rival europeo de Colombia en la historia de los Mundiales Sub 20. Los otros 13: Hungría, Bulgaria, Alemania Democrática, Escocia, Unión Soviética, Portugal, Rusia, Inglaterra, Irlanda, España, Italia, Francia y Turquía.



9- En 15 partidos frente a los del Viejo Continente (con Portugal jugó en 1989 y 2015), ganó 5, empató 4 y perdió 6 juegos.



10- Arturo Reyes se convirtió este jueves en el séptimo técnico que dirige a Colombia en un Mundial Sub 20. Así, entra en el listado junto a Luis Alfonso Marroquín, Finot Castaño, Juan José Peláez, Reinaldo Rueda (dirigió 2 Mundiales), Eduardo Lara (dirigió 2 Mundiales) y Carlos el ‘Piscis’ Restrepo (dirigió 2 Mundiales).