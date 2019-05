De la ilusión a la impotencia: Así jugó Colombia Sub 20 contra Senegal

Los picos altos del debut contra Polonia pasaron casi inadvertidos esta vez. El arquero Mier fue el más destacado, a pesar de la derrota de Selección Colombia por 2-0 contra Senegal en el Mundial Sub 20. Así vimos a los jugadores:

Kevin Mier (7). El mejor de Colombia. Encajó dos goles, ambos de penalti, pero salvó al menos tres veces más su portería.



Anderson Arroyo (5). Cometió el error para el penalti en el PT. Se acomodó mejor en el segundo tiempo en defensa pero no aportó mucho en ataque.



Carlos Cuesta (5). Vio la tarjeta amarilla pronto -en el PT- y jugó condicionado. El juego aéreo, una gran virtud de Senegal, le hizo pasar muchos trabajos.



Andrés Reyes (5). En el PT salvó una opción clara de gol casi en la raya, pero después de nuevo perdió en el mano a mano con los africanos y cometió el segundo penalti para la derrota final 2-0. Recibió tarjeta amarilla.



Brayan Vera (5). No pudo cubrir con suficiente seguridad la salida de los rivales por el costado izquierdo. Tuvo un par de remates al arco sin la puntería suficiente y le faltó asociación para generar peligro.







Andrés Balanta (6). Hizo lo que pudo para cubrir su zona a partir de la salida de Perea. Fue uno de los pocos filtros eficientes en el equipo de Reyes.



Andrés Perea (5). Los 40 minutos que tuvo en cancha no fueron muy brillantes, pero tampoco del todo decepcionantes. Se salvó de la amarilla por una fuerte falta. El DT lo sacrificó para apostar a un atacante.



Jaime Alvarado (5). Poco peso en la tarea ofensiva y constantes choques con los potentes senegaleses en los que rara vez salió airoso.



Luis Sinisterra (6). En el primer tiempo insistió, tuvo un par de remates al arco y buscó caminos para hacer daño, aunque nunca logró adivinar la ruta de Hernández. Siguen sin conectarse.



Iván Angulo (5). Atrás quedó su partido del debut, lleno de rápidas y punzantes salidas. Contra Senegal fue tímido en la primera etapa, aparentemente para ayudar en la marca, pero después tampoco fue la fórmula del ataque. Se fue al minuto 64.



Juan Camilo Hernández (4). Segundo partido con mucha expectativa y poco resultado. El ‘Cucho’ parece estar pagando todavía el esfuerzo físico de la temporada y de nuevo fue intrascendente. Ha pasado de ser efectivo en el pasado jugando por la banda, para ser ahora el 9 de área. ¿Es su posición ideal? Pregunta para Reyes.

Suplentes:



Johan Carbonero (5). Otro que cambió radicalmente su imagen de Polonia a Senegal… Llegó al partido al minuto 40 pero no hizo pie jugando por dentro, pareció confundido y no aportó lo que sí se notó en el debut mundialista.



Luis Sandoval (5). Llegó al partido al minuto 64. El equipo, ya agotado y sin filtro en el medio, no le permitió la salida punzante del partido contra Polonia. Prácticamente no tuvo aproximaciones importantes.



Andrés Amaya (5). Al minuto 73 reemplazó a Hernández. Tampoco tuvo mayor efecto su aparición en ataque. Casi no le llegaron y no pudo mostrar algo de su amplia experiencia en Liga.