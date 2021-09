Llamado de atención de Lara por el manejo a la Selección Colombia

El llegado de Arturo Reyes al Junior de Barranquilla desbarajustó por completo el proceso en las selecciones juveniles de Colombia. Como no hay torneos por delante (el Sudamericano de este año fue cancelado), la decisión de la Federación Colombiana de Fútbol fue dejar el puesto vacío y con ello en el limbo al grupo Sub-20.



En diálogo con el ‘VBAR’ de Caracol Radio, un referente en etapas formativas, Eduardo Lara, le hizo un llamado a la FCF por el “olvido” a esta categoría y recordó la importancia de la renovación generacional, que por estos días ha sido bien complicada.

Renovación - Importante que vayan apareciendo jugadores para un proceso que está buscando Reinaldo (Rueda). Y como digo siempre, los jugadores que están de los mundiales pasados, esa camada importante que nosotros dejamos y que hoy en día están en un buen momento, creo que siempre serán bien importantes por su recorrido y todo lo que tienen para aportarle a la Selección. Los jugadores que están llegando, que les están dando la oportunidad, tiene que aprovechar porque van a ser el recambio, la nueva generación.



Líos en la Sub-20 - Es un tema a mirar, que nos invita a recapacitar. Por más de que no hayan torneos, esas selecciones no se pueden abandonar porque esa generación tarde o temprano llegará a mayores. Nos pasó en la época en que llegamos a esa Selección del Pibe, Freddy (Rincón); de todos estos grandes con Pacho, Bolillo y con tres mundiales seguidos. Pensamos que esos jugadores iban a ser para toda la vida y cuando llegó el recambio realmente nos costó mucho. Gracias a Dios aparecimos nosotros, hicimos un buen trabajo, una buena escogencia, unas buenas selecciones que nos han alcanzado para este tiempo. Las selecciones sub-20 nunca deben desaparecer por más de que no haya torneos, hay que continuar con ese trabajo porque es el futuro, el recambio. Cuando los de ahora no estén, vamos a necesitar de dónde echar mano. Acuérndese ustedes que la experiencia que tenía el equipo era muy poca, salíamos a Venezuela o Ecuador y (los jugadores) se admiraban de ver el estadio. Ese tema es preocupante, pero no sé qué estará, manejando en este momento las directivas de la Federación. El presidente Ramón (Jesurún) no sé que estará pensando y para cuando van a poner a rodar de nuevo un técnico para esta categoría.



Regreso a la Selección Colombia Sub-20 - Uno es hombre de fútbol. Nosotros hicimos un proceso muy importante para el fútbol colombiano y creo que de eso nos hemos sostenido mucho tiempo. Nos han dado muchas alegrías y eso es lo que un siempre quiere. Siempre lo he dicho, el día en que me lleguen a llamar de la Federación, voy a estar al frente porque es mi Selección, mi país, mi patria y siempre estaré dispuesto a trabajar para ellos.



Posible apoyo de Rueda Rueda - Ramón es la cabeza visible de la Federación y todo pasa por un comité ejecutivo para tomar una decisión. No sé cómo Reinaldo haya arreglado su contrato en esta ocasión porque sabía que tenía algo difícil. Cuando uno mira hacia abajo, no es fácil. Cuando vino el profesor (Carlos) Queiroz dijo que se iba a hacer cargo de todas las selecciones, yo estaba viendo la televisión y dije ‘no va a poder’. A medida que llegan los compromisos, usted pierde un partido, empata otro y ya no tiene cabeza para dedicarse a los juveniles sino para pensar en su selección mayor, que es el trabajo y compromiso que tiene porque la gente le pide ir al Campeonato del Mundo. Me imagino que a Rei en algún momento le van a preguntar, consultar, pero pienso que es un tema que van a manejar los directivos.