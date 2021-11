Dávinson Sánchez se confiesa: deuda en casa y falta de gol de Colombia

Colombia alista su partido contra Paraguay, este martes 16 de noviembre, por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial Catar 2022. El juego en Barranquilla trae la obligación para la Selección cafetera de ganarlo para seguir con aspiraciones firmes a la clasificación.



Dávinson Sánchez será uno de los defensores centrales titulares en el once de Reinaldo Rueda. El zaguero se confesó y no tuvo problema en hablar de las falencias de Colombia.



“Definitivamente es un momento muy clave, para nosotros lo ha sido cada partido de esta eliminatoria, pero por los juegos que nos faltan, estoy seguro de que lo vamos a sacar adelante”, manifestó.



Sobre la falta de gol, Sánchez consideró: “Tenemos jugadores con grandes características a la hora de marcar, de llegar a posición de gol. Nos ha faltado un poco de suerte. Contra Uruguay, contra Brasil no fue tanto así, pero contra Ecuador, si hubiéramos tenido un poco más de fortuna lo hubiéramos resuelto antes. Trabajamos con la tranquilidad de que en casa, con nuestra gente, vamos a tener la calma y luego marcar”.



“Cuando no tenemos la pelota todos tenemos que trabajar y tener un equipo para recuperar la pelota lo antes posible. Ofensivamente tendría que ser igual o mejor. No solo hablamos de los atacantes sino en lo colectivo como equipo. Se está trabajando para mejorar de cara a la portería. No es solo cargarle este trabajo a los atacantes”, añadió.



Dávinson también dijo que hay que ser “muy conscientes de que en casa estamos en deuda, no hemos sacado los puntos suficientes. Muchas veces no tenemos que jugar bien para sacar un triunfo. En casa estamos cerca al mejor nivel de nosotros y a poder ganar el partido. Las cuentas, los que son más expertos en números dirán que falta esto o aquello. Nos queda salir a ganar todo”.