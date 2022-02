¿Un 500 por ciento selectivo? Vuelve debate por jugadores sin minutos

Todo se magnifica cuando los resultados no salen como se espera. Aquello que para unos es normal, para otros es sospechoso. Y en el caso de la Selección Colombia todo lo es, cuando en el intermedio se suman siete partidos sin hacer goles y se tiene un pie fuera del Mundial de Catar.

Ahora el debate es de nuevo por las decisiones del técnico Reinaldo Rueda, quien se ha vuelto esclavo de sus palabras al asegurar primero que para estar en el equipo "no hay que estar al 100 sino al 500 por ciento", e incumplir después esas palabras al convocar a varios jugadores que no estarían en ese rango.



¿Ejemplos? Wilmar Barrios, quien estuvo más de dos meses de para por la pausa en la Liga de Rusia antes de la doble fecha contra Perú y Argentina; Víctor Cantillo, otro con cerca de dos meses sin actividad por descanso en Brasil; Yimmi Chará, de vacaciones en la MLS. Y así, misma situación en distintas convocatorias.



¿Y por qué se habla ahora de eso? Porque otros habituales en la selección nacional se quedaron fuera del último llamado a pesar de haber hecho buenas presentaciones previas en Eliminatorias. Según se dijo, las ausencias de Yairo Moreno y Carlos Cuesta tendrían que ver con falta de continuidad y no con lesiones o covid 19 o algo parecido. Al menos eso se especulaba y eso lo confirmó uno de los protagonistas.



Cuesta habló con Win Sports y, aunque quería defender al DT, acabó poniéndolo de nuevo en medio de la polémica: "lo normal es que si llega un jugador con pocos minutos el entrenador mire otros, así que se me dificultó mucho volver a tener ritmo en el comienzo de año, pero ya he sumado minutos, aunque no sé si soy titular indiscutible porque es un técnico al que le gusta rotar", contó.



Cuesta hizo buena pareja con Yerry Mina y muchos alabaron la decisión de Rueda de apostar por él a pesar de su juventud. Pero desapareció en un momento clave. Fue por falta de minutos, obviamente. Pero ¿Por qué a él se le aplicó esa norma de la continuidad y a los demás no?



"Mis ganas de estar en Catar lo dicen todo. Uno está en el día a día en el club, pero se mira el calendario y se espera que llegue la hora de poder estar en la selección, participar y lograr esa clasificación que se ve difícil, pero no es imposible", añadió. Pero no fue posible.



Falta un mes exacto para los duelos contra Bolivia y Venezuela, encuentros que hay que ganar para que la muy tenue opción matemática de clasificar al Mundial tenga algún sentido. Pero cada día hay un nuevo rumor, un comentario, una duda. "Aunque Yo quiero estar en mi primer Mundial y muchos de los jugadores que están en este momento en ese proceso también quieren estar en Catar, esa ilusión se mantiene hasta el último día", concluyó Cuesta. Y el último día será el 29 de marzo. Hasta momento habrá tiempo para reflexionar y decidir bien. El 500 por ciento no es una condena... excepto si es para medir el esfuerzo en esos últimos dos partidos.