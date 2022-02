Sebastián Villa: ¿merece Selección o primero que aclare su tema legal?

La Selección Colombia necesita ganar sus dos últimos partidos en la Eliminatoria Sudamericana para tratar de clasificar al Mundial de Catar 2022. Los partidos contra Bolivia (24 de marzo) y Venezuela (29 de marzo), serán cruciales para el proceso de Reinaldo Rueda, aunque hay que sumar los seis puntos y esperar casi un milagro en los otros resultados.



Reinaldo Rueda tendrá que llamar a los jugadores que estén en mejor momento para ganar los seis puntos. Y aunque tiene una base de jugadores llamados en su año de proceso, hay futbolistas que, por su nivel en sus clubes, levantan la mano y esperan una oportunidad.



Uno de ellos es Sebastián Villa, extremo de Boca Juniors que ha comenzado de gran manera su temporada con el club argentino.



El antioqueño lleva dos goles y dos asistencias en tres partidos. Además, tiene características como extremo que pueden aportarle a la Selección. Es por eso que recientemente se avizoró en la Tricolor.



Sin embargo, Villa tiene una cruz a cuestas desde hace casi dos años, y que no ha dejado de cargar debido a los movimientos de sus abogados. En abril de 2020, su exnovia, Daniela Cortés, lo denunció por coacción y lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género. Hasta la fecha, no se ha dado solución y respuesta de la justicia por ese caso.



Así, se abre el Debate FUTBOLRED, para saber si Villa merece ya la oportunidad, o primero debe arreglar sus problemas legales y saber si puede limpiar su imagen, pues las acusaciones fueron muy graves, por un hecho que atormenta a la sociedad colombiano.



Consultamos con periodistas colombianas de reconocimiento en el ámbito deportivo y futbolístico. Ellas saben de la actualidad de Sebastián Villa y de la Selección Colombia; pero también son mujeres y entienden el caso del jugador con su expareja desde el sentido social.



Jenny Gámez – FUTBOLRED

El caso Villa es el resumen de lo que ha sufrido Colombia desde el fatídico noviembre de los 9 goles en contra: un talento que quiere, que sufre, que a veces luce, que sabe que puede ayudar pero que, al final, a pesar de todo, simplemente no puede. Villa es el extremo que puede abrir el campo para descargar a Díaz, el socio que anhelarían los Falcao, los Borja, los Morelos (si alguien recordara que es colombiano), los miles inconformes de Barranquilla y los millones de desilusionados del resto del país. Pero no juega y no jugará vestido de amarillo hasta que no resuelva su problema legal.



A estas alturas sigue sin saberse si es o no culpable de un caso de violencia de género contra su exnovia, Daniela Cortés. La justicia, la de verdad y no la de las redes sociales, no se pronunció todavía. Pero la duda hace que el técnico Reinaldo Rueda no lo tenga en cuenta y eso es absolutamente respetable: el derecho de admisión se reserva para cumplirlo y eso lo saben todos, Villa y todos los demás, aunque lo olviden cuando enfrentan los problemas.



¿Hace falta? ¿Cuál atacante no en un equipo con siete fechas -¡siete!- sin hacer un solo gol? Pero a Villa no lo saca nadie, se saca él. Y mientras no resuelva sus problemas seguirá pagando, para bien y para mal, una condena: querer y no poder.



Pilar Velásquez – Revista SEMANA

Villa puede estar en muy buen momento, pero yo no creo que sea la solución en la Selección, si nos vamos con la teoría de Rueda de no primar las individualidades, porque de ser así hace rato al que debieron llamar fue a Teófilo Gutiérrez. A veces no es cuestión de a quien llamar, sino, a quién sacar de los que ya vienen en el proceso.



Sebastián puede jugar por los dos perfiles, por la izquierda no veo peleándole el puesto a Luis Díaz. Por la derecha, si Rueda se decanta por Cuadrado de extremo, tampoco creo que lo siente… y menos a James. Tal vez a Borré, aunque se ha convertido en uno de los favoritos del DT vallecaucano.



Ahora bien, el tema personal es vital en un camerino. Primero persona. Que aclare ante la justicia y la sociedad lo que hizo. Tal vez así pueda tener una segunda oportunidad en la Selección.



Sarah Castro – AS Colombia

La evaluación deportiva recae en los parámetros del entrenador. Sobre el caso de violencia de género, a la Federación le correspondería emitir su posición al respecto, la cual debe estar en línea con sus protocolos o medidas frente a este tipo de casos.



No se trata de juicios ni condenas, sino de reconocer la responsabilidad de estas entidades ante un tema crítico para la sociedad. Va más allá de un caso particular, se trata de promover cambios dentro y en el entorno de las Selecciones.



Johana Moreno – DirecTV Sports

Las virtudes deportivas no deben estar ajenas a los valores que hacen del jugador una persona integral; que con su ejemplo, no sólo en la cancha, sino también fuera de ella, es líder para muchos más. Pues desde el jugador mismo debió existir una iniciativa moral de reparación a una sociedad que necesita dejar de naturalizar ese tipo de comportamiento agresivo. Pues, siendo fiel a la entereza que ha mostrado el técnico Rueda, no debiera ser considerado como una opción para la selección.



Carolina Castellanos – RCN Radio

Estar en la selección nacional es un premio. Es cierto que Sebastián Villa volvió a mostrar lo mejor de su fútbol en Boca Juniors, sin embargo el hecho de no tener resuelta su situación con la justicia en Argentina por violencia intrafamiliar, generaría polémica y más aún en un país que en la actualidad vive uno de sus peores momentos por agresiones contra las mujeres. Hay que llevar estas situaciones con más tranquilidad.