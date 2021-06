Muriel no duda: '¿Por qué no llevarnos el título? No vinimos de paseo'

Luis Muriel habló este martes de Brasil de las expectativas de la Selección Colombia en la Copa América, del siguiente rival que es Venezuela y del trabajo con Rueda y sus ambiciones particulares.

El socio ideal



Hablando de socio ideal puedo jugar con cualquier delantero de la Selección, por mis características de venir a recibir salir a los costados, por esas características puedo jugar bien con todos, tenemos muchas alternativas. Trabajamos de la mejor manera, a disposición del profe para lo que él quiera. Al que e toque que pueda dar lo mejor y que si hay una ausencia la selección no lo sufra. Así vamos tener un gran equipo.



El próximo rival, Venezuela



El partido contra Ecuador fue difícil, un rival que deja jugar poco, la cancha no ayudó, se levantaba muy fácil y el juego se hacía más difícil, pero a ellos les ayudaba en ese juego físico que ejercen. Venezuela de pronto deja jugar un poco más. Yo siempre quiero estar, me preparado, trato de encontrar espacios libres, estar bien ubicado y dar lo mejor de mí, ojalá podamos lograr la victoria que nos deje en la otra ronda.



Nosotros vinimos a participar a pesar de las condiciones, Venezuela lo sufrió mucho, hay muchos titulares fuera por el covid, nosotros vamos a tratar de estar concentrados y representar bien al país, pero no podemos dejar de lado lo que estamos viviendo, que es bastante complicado. Venezuela demostró a pesar de sus bajas hacer un buen juego contra Brasil, hay que enfrentarlo de la mejor manera para llevarnos el triunfo.



¿Para qué está Colombia?



El profe lo dijo que esto sirve para probar diferentes alternativas, para encontrar un equipo ideal, somos jugadores de selección, tenemos una responsabilidad, el que juegue deba dar lo mejor, será siempre una selección competitiva. Tenemos que salir a ganar los partidos y cuando se habla de protagonismo es hacer una gran Copa, tenemos ese objetivo y por qué no llevarnos el título que queremos, no vinimos de paseo, no vinimos a jugar por jugar sino a jugar y alcanzar le máximo objetivo. Si bien puede ser un banco para buscar alternativas todos somos de selección y vamos a salir a ganar.



La unión



El mensaje es claro, independientemente de quien esté hay que dar lo mejor. El que deba esperar pues apoyar al compañero que está adentro, mandar la buena energía para que quien juega se sienta con confianza. Es lo que hemos tratado de hacer. Me tocó dos veces no ser inicialista, pero trato de apoyar, dar un consejo, uno viendo desde afuera ve cosas más fácil y esa voz que te ayuda a mejorar siempre sirve.



Su cambio de posición



Las posiciones cambiaron, de ser extremo por izquierda en el 4-3-3 la acción iba por el costado, ahora en un 4-42 es una posición en al que me desempeño en mi club y acá me sirve muchísimo, esa libertad de movimiento, girar, encarar, asociarme más, eso me ayuda muchísimo y lo he aprovechado. Es mi posición natural, pero siempre me pongo a disposición para jugar donde me toque.



El trabajo con Rueda



El profe es un 'falso serio', es muy especial, no lo conocía, me sorprendió su trato, el afecto para todos, lo que demuestra. A toda hora está en a mamadera de gallo. Ha hecho de este grupo que se retome la alegría y la motivación y nos ayuda mucho a partir de ese trato. Se trabaja en un ambiente muy bacano y se ve cuando los resultados estuvieron en contra y el equipo dio más del 100 por ciento. Trabajar en un buen ambiente da eso.



La estrategia



EL profe busca siempre la posesión del balón, reaccionar rápido a la pérdida, en pocos segundos. En lo táctico es lo que más se ha trabajado, la presión alta. Son pocos días de trabajo, desde el 29 de mayo que estuvo el grupo completo, son pocos días pero el énfasis es en eso, hemos tratado de marcar eso como un punto fuerte.