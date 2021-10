¿Sorprenderá Rueda? Este sería el XI de Colombia frente a Ecuador

Tanto Colombia como Ecuador tienen claro que el partido de este jueves (4:00 pm) en Barranquilla, se jugará como una final pues definirá mucho en zona de clasificación. No solo los dos seleccionados que rivalizarán están atentos a este duelo, desde otras plazas también tendrán un ojo en el Metro, pues hay mucho en juego.



Reinaldo Rueda no quiere dejar nada al azar, así como sumó dos puntos de oro frente a Uruguay en Montevideo y el arañó un punto a Brasil, a la que nadie había podido empatarle, buscará un triunfo que lo instale en zona de clasificación. Los ecuatorianos saldrán a no perder el lugar que con tanto esfuerzo han conseguido y una derrota los llevaría a eso. Sin duda será un partido de alta intensidad.

En las últimas horas se ha hablado del posible once que utilizaría el seleccionador cafetero frente a Ecuador y además del esperado regreso de Juan Guillermo Cuadrado, quien pagó fecha de suspensión frente a Brasil, también movería fichas en todas sus líneas. ¿De qué se trata?



La Selección Colombia formaría con David Ospina en el arco. En defensa tendría la primera novedad y es la aparición de Daniel Muñoz por Stefan Medina, quien ha tenido acción en los dos partidos anteriores. Yerry Mina, Carlos Cuesta y Johan Mojica, quienes han sido claves en los juegos frente a Uruguay y Brasil, se mantendrían sólidos.



En primera línea de volantes estarían Matheus Uribe, quien regresaría en reemplazo de Jefferson Lerma y acompañaría a Wilmar Barrios. Como extremos estarían: Juan Cuadrado, quien volvería por Roger Martínez y Luis Díaz, mientras que la duda estaría en si mantendrían a Juan Fernando Quintero o se la jugaría con Rafael Santos Borré para acompañar a Duván Zapata, quien sería la gran novedad en el once.



Cabe recordar que según el programa Blog Deportivo, el periodista Fabio Poveda entregó detalles de la última práctica de Colombia y la gran novedad fue la ausencia de Falcao. Lo que indica que no sería inicialista. Eso abre lugar para que el goleador del Atalanta ocupe la titular, puesto que gustó su remate frente a Brasil. El 'Tigre' viene de un desgaste y lo guardarían para los minutos finales.



Alineación probable de Colombia: Ospina; Muñoz, Mina, Cuesta, Mojica; Cuadrado, Barrios, Uribe, Díaz; Quintero (Borré), Zapata.