¿Recuerda esa Selección Colombia del 6-1? Varios cambios en era Rueda

En noviembre de 2020, la Selección Colombia padeció al equipo de Gustavo Alfaro en el estadio ‘Casa Blanca’ de Quito. Un duro golpe que terminó provocando la salida de Carlos Queiroz de la dirección técnica. Una goleada que todavía muchos recuerdan y quedó marcada como la más abultada en la historia entre ambas selecciones.

Sin embargo, muchas cosas han cambiado desde aquel entonces. Varios referentes, como el caso de James Rodríguez, no han entrado en los planes de Reinaldo Rueda, pero también, hay nuevas caras y gratas sorpresas en la nómina, como Carlos Cuesta. La renovada Colombia marcha invicta con su nuevo técnico y viene de empatar frente a dos rivales directos: Uruguay y Brasil. Ahora trata de cerrar con broche de oro la fecha triple de octubre. ¿Lo conseguirá?



Y es que la Selección Colombia buscará sacarse la ‘espinita’ de aquel 6-1, ante una selección ecuatoriana que viene de ser sorprendida por Venezuela. No será fácil y lo saben. Si bien ya consiguieron derrotarla en la Copa América, varias de esas fichas claves no están en este duelo en Barranquilla: Óscar Murillo, Miguel Borja y Edwin Cardona, quien marcó el gol del triunfo. En el clasificatorio a Catar solo los separa un punto.



El 17 de noviembre de 2020 es sin duda inolvidable para Ecuador. Marcador imponente con sello de Arboleda, Mena, Estrada, Arreaga, Plata y Estupiñán; Colombia apenas consiguió descontar de penalti a través James. Es por ello que vale la pena echar un vistazo a la nómina y ver quiénes sobreviven con Rueda, para el duelo de este jueves, que sin duda lleva sabor a revancha.



Ese día, Colombia jugó con Camilo Vargas en el arco. En defensa estuvieron Luis Orejuela, Dávinson Sánchez, Jeison Murillo y Johan Mojica. Línea de tres en el medio campo con Juan Cuadrado, Matheus Uribe y Jefferson Lerma. La ofensiva corrió por cuenta de James Rodríguez, Luis Díaz y Duván Zapata. Cabe recordar que David Ospina no llegó a tiempo por una lesión sufrida en el partido anterior.



De esta nómina hay que hablar es de los “descabezados”. Orejuela, Murillo y James, quienes fueron titulares, además de Frank Fabra, Edwin Cardona, Luis Muriel y Luis Suárez, que también tuvieron minutos, no aparecen en los planes de Rueda en esta jornada. De todos ellos, solo Fabra, Cardona y Muriel tuvieron chances en la Copa América de Brasil, es decir, sí están en el radar del técnico.



En conclusión, son más los que podrán 'sacarse la espinita' pues se mantiene la base de aquella goleada que muchos calificaron como la "peor humillación" de la Selección Colombia.



Muchas cosas han cambiado. En aquella ocasión la tricolor llegó golpeada tras perder 3-0 con Uruguay en Barranquilla y esta vez llega invicta en la Eliminatoria. Viene de golear a Perú (0-3), igualar con Argentina (2-2), Bolivia (1-1) y Paraguay (1-1); vencer a Chile (3-1) y empatar sus dos recientes duelos con Uruguay y Brasil (0-0), buscará su primera victoria en el ‘Metro’ para cerrar octubre con broche de oro. Un triunfo destrona a Ecuador y la mete en zona de clasificación directa.