Unos subieron al tren, otros lo perdieron: 1x1 de Colombia vs Ecuador

Colombia se estrenó en Copa América con un triunfo 1-0 contra Ecuador, que puede ser apretado pero es un triunfo al fin. Hubo siete cambios y unos brillaron, mientras otros pasaron inéditos.

Así vimos a los hombres de Rueda en el primer sorbo de Copa:



David Ospina (6)

Dos atajadas salvadoras a Martínez y Estupiñán y en las demás siempre seguro, siempre confiable, SIEMPRE OSPINA.



Daniel Muñoz (6)

Tenía su revancha personal tras la expulsión en Eliminatorias y cumplió. Prometió en salida, pero se cansó rápido



Yerry Mina (6)

Mejoró con respecto a las Eliminatorias. Cubrió bien la zona derecha y respaldó a Muñoz.



Óscar Murillo (6)

Práctico en el quite, no tan seguro en la entrega. Se notó poca sincronización con Yairo, pero es normal.



Yairo Moreno (6)

Bien en la salida, inquieto y profundo, pero dejó un hueco que hizo trabajar mucho a Murillo.



Wilmar Barrios (7)

Enorme. Siempre a tiempo, duro en el choque pero seguro, está en todas partes, cubre la espalda de todos los de amarillo... Si está apto, tendría que ser titular.



Matheus Uribe (5)

Corrió, dejó el alma como es usual, peor no pudo ser preciso enel primer pase, que es su obligación.



Juan Guillermo Cuadrado (6)

Siempre el fútbol de Colombia pasa por él y esta no fue la excepción: sacrificado, corrió como pocos, estuvo en la jugada del gol de Cardona. Un lujo que sea colombiano.



Edwin Cardona (8)

¡Figurón! Fue paciente para esperar su oportuunidad, tuvo dos pelotas quietas en el primer tiempo siempre precisas y fue el genio de la lámpara en el gol, una jugada de laboratorio que él propuso y él finalizó.



Rafael Santos Borré (5)

Le llegó poco la peltoa en el inicio y luego se cansó se desesperó por no tener opciones más limpias. No fluyó con Borja.



Miguel Borja (5)

Venía de ser un salvador, pero esta vez sufrió como Borré por no tener pelotas de gol claras. Dio paso a Zapata.



William Tesillo

Minuto 45+4

Bien en la marca, como ya ha demostrado antes.



Sebastián Pérez

Minuto 61

Poco que decir en media hora.



Duván Zapata

Minuto 61

Tuvo dos acercamientos pero no logró embocarla.