La agonía del gol en Colombia: ¡a romper un hechizo de 556 minutos!

Es eso, una agonía. Una condena. Un piano de cola sobre la espalda. Sí, todo se lo busco la propia Selección Colombia. Pero eso no alivia la carga, menos cuando al frente se para una Argentina sin necesidades, con bajas pero una nómina muy respetable, a la que hay que ganarle sí o sí para que las Eliminatorias a Catar sean todavía una ilusión.

Colombia no le hace gol al arco iris, dicen. Tienen razón. Ya son seis partidos, ¡556 minutos! sin una sola celebración y eso no es serio a la hora de intentar un cupo a un Mundial. Y en eso suma todo: la ansiedad, la presión, la falta de alternativas, el mal momento de los goleadores, la ausencia de mediocampistas que pisen el área y resuelvan cuando los atacantes se nublan, la propia falta de alternativas y herramientas de parte del cuerpo técnico... Todo pesa.



La última vez que Colombia hizo gol en la Eliminatoria fue contra Chile, en la victoria 3-1, y desde entonces no pudo ni contra Uruguay, ni contra Brasil (de visitante y de local), ni contra Ecuador, ni contra Paraguay ni ahora contra Perú. El último jugador ofensivo que hizo gol fue Luis Díaz, a los chilenos. Y el último delantero de área que lo logró fue Borja, también en ese partido.



Es una realidad que ahora que pesa una mala fortuna que impide contar con Luis Fernando Muriel y Duván Zapata en sus mejores momentos, pero también ellos, en su momento, fallaron. Quedan Falcao que no marca hace siete fechas con Rayo; Miguel Borja, el delantero que más goles ha hecho en la era de Reinaldo Rueda pero que arrastra una increíble mala racha; Luis Díaz, que hizo 14 goles en 18 partidos en Porto, acaba de firmar con Liverpool y acá luce muy aislado; Borré que brilla en Frankfurt, Alemania, pero acá aporta más sacrificio que gol; Cuadrado que hace goles olímpicos y es asistente de lujo jugando como lateral en Juventus pero acá se agota... y así. Allá sí y acá no...



Pero el día es este Primero de febrero. El día de la revancha, de la justicia, de la verdad. Antes, contra Perú, pedían goles como fuera, victorias aunque fuera medio a cero, como decía Barrios. pero ahora no. Esta Argentina sin presión es peligrosísima y requiere de la mayor concentración, pura cabeza fría, inteligencia antes que cualquier otro ingrediente. Los goles van a llegar cuando se buscan por la vía correcta: basta de estrellarse, ahora hay que pensar primero y celebrar después. Es la hora de asociarse, de no culparse sino mostrarse, de aclarar la mente primero.



Colombia tiene todo que perder y va a la guerra armada no de confianza sino de talento. En eso hay que confiar. ¡Aquí no hay mañana!



Alineaciones probables



Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lisandro Martínez y Marcos Acuña; Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez, Nicolás González; Paulo Dybala, Ángel Di María y Lautaro Martínez.



Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz (o Medina), Dávinson Sánchez, William Tesillo, Johan Mojica; Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Matheus Uribe (o Cuéllar); James Rodríguez Luis Díaz y Falcao



Estadio: Mario Kempes, Córdoba

Hora: 6:30 p.m.

​TV: Caracol