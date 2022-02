¿Nos hizo daño? ¡Pues que ahora nos inspire! Revive recuerdo del 0-5

La Selección Colombia se mide este martes (6:30 p.m. hora colombiana) a Argentina, por la fecha 16 de las Eliminatorias a Catar. Y lo hace en medio de la situación más caótica posible.





El equipo de Reinaldo Rueda llega en el sexto lugar de la tabla después de haber sido cuarto (cupo directo), con 17 puntos está más cerca de la pelea por el repechaje, tiene un gravísimo ayuno de seis partidos sin anotar y encima viene de perder, en Barranquilla, contra Perú (0-1). Todo mal.



Argentina, segundo mejor de las Eliminatorias a Catar 2022, con varias figuras mundiales pero también bajas clave, que incluyen a Lionel Messi, hace tiempo no pelea por los puntos sino por los cupos al Mundial, al que ya clasificó sin complicaciones. Su única presión, si acaso, será escapar del papelón ante su gente.



Porque sí que ha ocurrido y el fantasma está presente. Ocurrió hace 28 años, el 5 de septiembre de 1993, la única vez que Colombia logró lo que está casi obligado a hacer hoy en Córdoba: ganar de visitante en territorio 'gaucho' por las Eliminatorias mundialistas.

Colombia 5-0 Argentina CON NARRACION ARGENTINA eliminatorias 1994





En aquel lejano tiempo, siglo pasado y todo, Argentina venía de dos títulos consecutivos en la Copa América (1991 y 1993) y tenía un alucinante récord de más de 30 partidos sin conocer la derrota. Era, como ahora, una potencia.



Pero aquella tarde fue de inspiración para Colombia, pues después de las salvadas de Óscar Córdoba en el arranque, lo que vino fue todo el fútbol que había en una generación dorada de Francisco Maturana: marcaron dobletes Faustino Asprilla y Freddy Rincón y el moño lo puso Adolfo Valencia para un 0-5 final fuera de todas las cuentas: Diego Maradona aplaudiendo al elenco nacional en el Monumental y la portada negra de la revista El Gráfico con la palabra 'Vergüenza', resumen el sentimiento de aquel inolvidable momento.



¿Que si le hizo más daño a Colombia que a Argentina, pues al año siguiente su Mundial en Estados Unidosacabó con una penosa eliminación en primera ronda? Puede hacer. Pero este no es el momento para esa reflexión: hoy los tres puntos contra Argentina serán la diferencia entre jugar el tercer mundial consecutivo en Catar o verlo por TV. Por eso hay que agarrarlo y volverlo una motivación. Ya casi nada puede ser peor. Así que hay que pensar que se puede ganar en territorio argentino, que hay que correr riesgos, que hay que atreverse.



La evidencia dice que en ocho partidos allá hubo cinco derrotas. Pero tres veces se sumó, una vez, como en aquel 1993, se ganó. Ahora no hay mañana. Hay que recordarlo y revivirlo. Lo único que no puede pasar es que no se intente.