¿Mismo 11 o patea el tablero? Posible 11 de Colombia contra Argentina

Faltan horas cruciales para el partido más importante la Selección Colombia, fácilmente desde hace 4 años, cuando se midió a Inglaterra por octavos de final de Rusia 2018.

La presión es total e inevitable, pues básicamente ese mismo equipo se puso en esta delicada situación, con su empate contra Paraguay y su triste derrota contra Perú por 0-1, el pasado viernes en Barranquilla.

​

Pero como ya el pasado no tiene manera de modificarse, lo que queda es el presente y ese es una Argentina diezmada pero con un once que bien podría ser titular de cualquiera de las selecciones de la región, es verdad que no tienen a Messi, ni De Paul ni Otamendi, pero sí se recuperó vuelven Guido Rodríguez y Pezzella y eso a ellos los tiene muy tranquilos. Sí, no pelean puntos en Eliminatorias, como Colombia, pero sí tienen que aprovechar la vitrina para ir al Mundial y eso los hace peligrosos.



Por todo eso, esta vez Colombia necesita tomar todas las precauciones defensivas que fallaron en la única aproximación a puerta que tuvo Perú en la pasada fecha 15, sabiendo que tiene la ausencia de Yerry Mina en el cuarteto posterior. Se espera que su lugar lo tome William Tesillo, haciendo pareja con Dávinson Sánchez. Otra novedad es la molestia estomacal que sufrió David Ospina, aunque el técnico Rueda dijo que no tendría problema para jugar. Los demás, a juzgar por las declaraciones del DT, sería apostar por los experimentados, los que manejan la presión y buscan revancha tras el golpe recibido en casa.



De esta manera, este sería el once titular de Colombia en el durísimo partido en Córdoba contra Argentina:



David Ospina; Daniel Muñoz (o Medina), Dávinson Sánchez, William Tesillo, Johan Mojica; Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Matheus Uribe (o Cuéllar); James Rodríguez Luis Díaz y Falcao