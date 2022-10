¡Colombia lista para Mundial Sub-17! Una deuda y meterse en un top

Quedan solo cinco días para que inicie la fiesta mundialista femenina en India. Un Mundial que estuvo en duda en la sede asiática, dado que tuvo una sanción con la FIFA, ente que regula estas competencias. Tras clasificarse como segunda de la CONMEBOL siendo subcampeona del Sudamericano de la categoría, Carlos Paniagua irá a su segunda cita orbital en el presente año, puesto que estuvo en Costa Rica en la Sub-20.

Esta será la quinta participación de la Selección Colombia en el Mundial Sub-17. Carlos Paniagua tendrá grandes retos, entre ellos, clasificar al combinado nacional a la siguiente ronda, pues ni en Australia 2008, Azerbaiyán 2012, Costa Rica 2014 y en Uruguay 2018 no logró pasar de la fase de grupos. No obstante, solo en tierras ticas se fue sin unidades, pues en Azerbaiyán ganó uno, su hasta ahora única victoria, y también logró empates anteriormente sumando 7 puntos en total.



Con selecciones como España, México, actual campeona y subcampeona respectivamente, además de China, Colombia tendrá un reto enorme que es sobrepasar a esas tres duras naciones en la categoría. Vale recordar que las colombianas empataron contra las ibéricas en 2018 cuando volvieron a compartir zona. En aquel certamen lograron dos puntos, uno contra ‘La Roja’ y otro contra Corea del Sur, en un grupo muy similar a esta con uno de la UEFA, un combinado asiático y uno de la CONCACAF.



Y es que, Colombia no solo necesita sumar de a tres lo que más pueda en la fase de grupos para clasificar a cuartos de final, sino que quieren meterse aún más adentro del ranking histórico del certamen. Pues en cuatro participaciones por el momento, suman siete puntos, mismos que su rival directo China que solo ha estado presente en dos Mundiales. Las colombianas en el listado histórico aparecen en la decimoctava casilla, mientras que las chinas están en la decimoséptima posición. Por su parte, España es tercera con cuatro participaciones igual que las cafeteras, pero una diferencia enorme de puntaje gracias a 54 unidades cosechadas. Y México, ha estado en cinco ocasiones en el certamen de la categoría y suma 28 unidades en la octava casilla.



En la fase de grupos, Colombia podría hacer nueve puntos de nueve posibles. Sumando, lograría hacer 16 unidades en el caso que gane los tres encuentros. Con esos puntos, ascendería al decimoquinto puesto del escalafón de la categoría, aprovechando que Italia e Inglaterra no asistirán a este certamen. Así las cosas, el reto es también consolidarse en ese ranking importante histórico del Mundial Sub-17 Femenino. No será para nada fácil. Por ahora, las colombianas están en el puesto 18 haciéndose un lugar en el Top 20.



Estos son los puntajes de las selecciones:

1. Japón – 6 participaciones – 72 puntos



2. Corea del Norte – 6 participaciones – 60 puntos



3. España – 4 participaciones – 54 puntos



4. Alemania – 6 participaciones – 46 puntos



5. Ghana – 6 participaciones – 42 puntos



6. Canadá – 6 participaciones – 33 puntos



7. Nigeria – 5 participaciones – 31 puntos



8. México – 5 participaciones – 28 puntos



9. Venezuela – 3 participaciones – 25 puntos



10. Estados Unidos – 4 participaciones – 21 puntos



11. Corea del Sur – 3 participaciones – 20 puntos



12. Brasil – 5 participaciones – 20 puntos



13. Nueva Zelanda – 6 participaciones – 17 puntos



14. Francia – 2 participaciones – 14 puntos



15. Inglaterra – 2 participaciones – 12 puntos



16. Italia – 1 participación – 8 puntos



17. China – 2 participaciones – 7 puntos



18. Colombia – 4 participaciones – 7 puntos