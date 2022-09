Colombia Sub-17 femenino confirmó cambios en amistosos ¿Cuándo juegan?

La Selección Colombia Femenina volverá al ruedo con el objetivo de prepararse de la mejor manera para el Mundial Sub-17 en India. La sede tenía algunas dudas por una sanción de la FIFA, pero finalmente, la organización del fútbol a nivel mundial definió que la cita orbital sí se disputará en octubre en tierras asiáticas.



Después de lo que fue la Women's Revelation Cup a la que Colombia fue invitada en León, Guanajuato, México, certamen amistoso donde se enfrentó a las aztecas, a Canadá y a Chile, las dirigidas por Carlos Paniagua se quedaron con el trofeo del torneo. Su preparación antes de verse con España, China y México en el Mundial tendrá una parada primero por territorio austral.

Una prueba de fuego contra Chile, un combinado nacional con el que ya se midieron en la Women's Revelations Cup, y quedó en manos de las cafeteras. Ahora, una revancha para 'La Roja' previo a la cita orbital. India espera a Colombia el martes 11 hasta el 30 de octubre. Serán dos juegos entre colombianas y chilenas a finales de septiembre como fogueo.



El primero, que estaba pactado para el 25 de septiembre, solo cambió de ciudad, y se oficializó la hora. El segundo por su parte, que estaba estipulado a disputarse el miércoles 28 del mismo mes sí se reajustó para el 27 en la misma ciudad y ya tiene horario definido también.



Estos son los horarios oficiales:

Chile vs. Colombia

Ciudad: Calama, Chile

Hora: 8:00 a.m. hora de Colombia

Fecha: Domingo 25 septiembre de 2022

Estadio: Zorros del Desierto



Chile vs. Colombia

Ciudad: Calama, Chile

Hora: 5:00 p.m. hora de Colombia

Fecha: martes 27 septiembre de 2022

Estadio: Zorros del Desierto