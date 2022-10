Linda Caicedo encabeza convocatoria: lista oficial para Mundial Sub-17

La Selección Colombia Femenina Sub-17, que sumó dos victorias contra Chile en territorio austral gracias a los goles de Orianna Quintero en el primer juego, y en el segundo, Juana Ortegón sellaron los triunfos para decir, 'estamos listas para el próximo reto', y es que el objetivo será el Mundial Sub-17 en el que Carlos Paniagua sabe que se enfrenta a tres selecciones complejas como España, actual campeona, México, actual subcampeona, y China.



Para este Mundial, Carlos Paniagua podrá contar con jugadoras de mucha confianza para él, que tuvieron un gran paso en la Selección Sub-20 que disputó la Copa del Mundo en Costa Rica. Pues, Linda Caicedo y Gabriela Rodríguez encabezan la lista, al igual que Karla Torres, Ana María Guzmán, Mary José Álvarez y Stefanía Perlaza.

Del 11 hasta el 30 de octubre, la Selección Colombia tendrá la oportunidad de hacer historia en India afrontando el Mundial Sub-17. Por su parte, el combinado nacional de mayores jugará dos amistosos el 8 y 11 de este mismo mes ante Paraguay, y la gran noticia es que Linda Caicedo no aparecía en ese listado de Nelson Abadía. Las dudas se generaron por si tenía alguna lesión que la sacara de la convocatoria, pero la gran noticia se confirmó: estará presente en la cita orbital.



Linda Caicedo no se cansa, pues tuvo dos Sudamericanos, la Copa América de mayores, el Mundial Sub-20, fue subcampeona con el Deportivo Cali, y ahora se prepara con el objetivo de tener una buena presentación, y consolidarse, ya no solo en Sudamérica, sino en el mundo con otra Copa del Mundo a sus 17 años.

Convocadas:

1. Ana María Guzmán Zapata – Atlético Dos Quebradas (Liga Risaralda)



2. Cristina Motta Chavarro – Fortaleza CEIF



3. Dayana Valentina Beltrán Lara – Fortaleza CEIF



4. Elsa María Gómez Alvarado – Atlético Dos Quebradas (Liga Risaralda)



5. Eliana Andrea Agudelo Ospina – Mochi Fútbol Club (Liga Risaralda)



6. Gabriela Rodríguez Salazar – América de Cali



7. Jimena Ospina Domínguez – Deportivo Cali



8. Juana Sofía Ortegón Giraldo – Deportivo Cali



9. Karla Daniela Viancha Gutiérrez – Club Besser (Liga Bogotá)



10. Karla Dayana Torres García – Independiente Santa Fe



11 Laura Daniela Garavito Perdomo – Soccer Future (Liga Bogotá)



12. Linda Lizeth Caicedo Alegría – Deportivo Cali



13. Luisa Fernanda Agudelo Morelo – Cortuluá



14. María Camila Correa Tovar – Atlético Dos Quebradas (Liga Risaralda)



15. María Camila Chuquen Martínez – Soccer Future (Liga Bogotá)



16. María Fernanda Viáfara Bravo – Independiente Santa Fe



17. Mary José Álvarez Espitaleta – C. D. Formas Íntimas (Liga Antioquia)



18. Natalia Hernández Sules – Palmira (Liga Valle)



19. Orianna Quintero Lemmel – América de Cali



20. Stefanía PERLAZA PERLAZA – Deportivo Cali



21. YÉSICA PAOLA MUÑOZ ROJAS – C. D. Formas Íntimas (Liga Antioquia)