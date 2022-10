Falcao García no falla: emotivo mensaje a Selección Colombia Femenina

El que siempre destaca en la familia García Zárate es Radamel Falcao. Sin embargo, en la humildad del delantero samario siempre habrá espacio para destacar a sus familiares y entre ellos aparece Michelle Andrea, su hermana quien hoy por hoy se desempeña como directora de proyectos en la Fundación Falcao. Además, apoya el fútbol femenino luchando fuertemente por los derechos de las jugadoras.

2022, el año del fútbol femenino en Colombia por la Copa América, los Sudamericanos y los Mundiales de la categoría Sub-17 y Sub-20, aparece uno de los defensores del balompié de mujeres como Radamel Falcao García que destacó el potencial de las jugadoras en la Copa América disputada en territorio colombiano.



Si bien el fútbol masculino no demuestra en muchas ocasiones su apoyo al femenino, Radamel Falcao García es uno de esos jugadores que siempre estará listo para enviar un mensaje al combinado nacional defendido por las mujeres. En el podcast Ellas Copan América, Radamel dedicó unas palabras a Nelson Abadía y sus dirigidas que se preparan para enfrentar a Paraguay el 8 y 11 de octubre en un amistoso.



Radamel Falcao García señaló, “Colombia hizo un gran campeonato, compitió de igual a igual contra los más grandes de Sudamérica. Estuvo muy cerca de superar a Brasil. Las delanteras tuvieron un gran desempeño, Cata Usme, Leicy Santos, no me quiero olvidar de alguna, pero hicieron un gran campeonato y han contribuido a que el fútbol femenino siga creciendo en Colombia y las nuevas generaciones se enamoren de este deporte”.



Colombia fue subcampeona perdiendo contra Brasil por una jugada torpe en una pena máxima. Así lograron clasificar a los Juegos Olímpicos de París, Francia en 2024 y el Mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023. Falcao García también habló de la evolución en el apoyo de las hinchadas, “el ambiente fue maravillos, la gente estaba afiebrada por el fútbol femenino. El desempeño de las colombianas fue sobresaliente y esto ha generado que todos en el país, sobre todo que las niñas quieran practicar fútbol y que cuando sean grandes dedicarse a esto”.



Finalmente, comentó el por qué apoyar al fútbol femenino, una historia que viene desde hace mucho, “mi compromiso inició con mi hermana menor, me veía jugar y en el colegio jugaba con los compañeros, me decían que lo hacía muy bien. Jugaba a la Play con ella y mis amigos. Luego, con la llegada de mis hijas, me di cuenta que este campo no está del todo desarrollado, pero entiendo que es un proceso y con la ayuda de todos va a ir mejorando. Es importante que todos los jugadores activos podamos apoyar desde nuestro lugar para beneficio de ellas”.