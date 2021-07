El dolor de cabeza de Rueda: nueva baja confirmada contra Uruguay

Colombia enfrentará el sábado a Uruguay, sin embargo, uno de los jugadores destacados en la primera línea de volantes no podrá ser de la partida, además, de avanzar a las rondas posteriores, no podrá hacer parte del plantel. La Federación Colombiana de Fútbol confirmó la baja de Matheus Uribe, quien no continuará con la ‘tricolor’, en lo que resta de la Copa América.





El comunicado de la Selección dice “El cuerpo técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores, de acuerdo al informe del departamento médico, anuncia que el jugador Matheus Uribe sufrió lesión grado II del músculo psoleo de su pierna izquierda, la cual ya fue confirmada mediante imágenes diagnósticas."



El anuncio concluye con "Por tal razón, el futbolista no podrá seguir compitiendo con el equipo en la CONMEBOL Copa América, y continuará su proceso de rehabilitación según los lineamientos de su club F.C. Porto".