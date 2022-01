'Necesitamos un exorcista, un chamán... estamos rezados': Vélez

Ni Luis Díaz, uno de los hombres de Selección Colombia que habitualmente se lleva elogios, se salvó de duras las críticas por el partido en Barranquilla. La tricolor perdió los papeles frente a Perú y terminó cediendo puntos importantes que pueden complicar la clasificación al Mundial de Catar.



A 'Lucho', a quien vinculan como nuevo jugador de la Premier League, lo señalaron de estar pensando en Liverpool. Carlos Antonio Vélez aprovechó su análisis en Planeta Fútbol de Win Sports, para pedir la presencia de Teófilo Gutiérrez en el equipo nacional.

"Empieza uno partido a partido a buscar explicaciones. Unos dicen que no se crean opciones de gol, otros que no se da continuidad, otros que no hay volumen ofensivo o que somos repetidos, que necesitamos más la pelota o que deben llamar a James, hoy hicimos todo eso y perdimos. En todo el partido sumamos 30 opciones de ataque, la sacó Gallese y casi hubo autogol. No habían hecho un solo tiro a la puerta y trato de buscar el error más elemental en el error de Ospina y la encontré: como no le habían llegado, estaba frío. El gol es de él, pero tampoco lo vamos a decapitar".



Y agregó: "Lo que planteo es qué más hay que hacer. Cuánta gente se necesita para marcar un gol. Es increíble, hoy agarramos la pelota casi 70% de posesión, usamos las bandas, los centros, el juego áereo, la media distancia. Es increíble que la pelota le llegue a Luis Díaz, un gol que hace en Porto y hoy la tira por encima. Hoy estaba pensando en Liverpool y no tiene la culpa, eso es muy normal. Intervino muy poco en el partido".



Finalmente, Vélez indicó que la Selección Colombia necesita a un jugador como Teo. "Futbolísticamente no encuentro ninguna explicación. Urgente necesitamos un exorcista, un chamán o algo parecido porque estamos rezados. No anotamos ni jugando bien, ni jugando mal, ni con James, ni sin James. Los equipos que están viniendo a Barranquilla están agarrando la costumbre de no jugar. Hoy, una vez más se notó, que es necesario un jugador como Teo, sobre todo para manejar esas acciones de los adversarios. Nadie le decía nada al árbitro, hay una falta total de liderazgo en Colombia".