Colombia ya conoce horarios y rivales para buscar la clasificación 

El torneo suramericano Preolímpico llegó a su fase final, en la que Colombia, Argentina, Brasil y Uruguay pelearan por los dos cupos a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, por medio de un cuadrangular.



La Selección Colombia tendrá tres duras pruebas, contra equipos que son potencias en las categorías formativas, y tendrá que vencerlos a todos o al menos quedar en segundo lugar si su sueño es jugar la máxima competencia del deporte mundial.

Cabe anotar que todos los partidos del cuadrangular final se jugaran en la ciudad de Bucaramanga, en el estadio Alfonso López. El equipo dirigido por Arturo Reyes debutará contra Brasil, que realizó un puntaje perfecto en el grupo B.

Calendario del Preolímpico

Primera fecha (tres de febrero)



-Brasil vs. Colombia: 6:00 p.m.

-Argentina vs. Uruguay: 8:30 p.m.



Segunda fecha (seis de febrero)



-Brasil vs. Uruguay: 6:00 p.m.

-Argentina vs. Colombia: 8:00 p.m.



Tercera fecha (nueva febrero)



-Colombia vs. Uruguay: 6:00 p.m.

-Argentina vs. Brasil: 8:30 p.m.