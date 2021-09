Lo bueno, malo y feo de la fecha triple de Eliminatorias para Colombia

El triunfo de Colombia contra Chile por 3-1, reveló algunos puntos altos y otros no tanto, del trabajo del técnico Reinaldo Rueda en el equipo tricolor. Repasamos lo más destacado:

Lo bueno



Cuentas equilibradas

Más allá de si los puntos son de oro o no, la única verdad de los tres últimos partidos de Eliminatorias la dice la tabla de posiciones: Colombia es quinta, sigue fuera de la zona de clasificación directa y sus rivales, esta vez, no 'ayudaron' sino que jugaron para sus propios intereses.



Colombia es quinta, con 13 unidades. Pero aquí está la buena noticia: ¡ya igualó a Ecuador, dueño de la última plaza directa! Y además ha puesto su diferencia de gol en 0, lo que parecía inalcanzable después de los 9 goles encajados en noviembre. Sigue siendo la peor diferencia en el top 5 (Uruguay tiene +3 y Ecuador +5, gracias a los 6 que le hizo al equipo de Queiroz) pero mejora no tener saldo negativo e es un 'empezar de nuevo' cuando falta más de la mitad de la clasificatoria.



Mejoró la lectura

Una queja recurrente en los dos primeros partido del mes (1-1contra Bolivia y Paraguay) pasó por la lectura de los partidos de parte del técnico Reinaldo Rueda: fu difícil entender la necesidad de 'quemar' a Cuadrado y Díaz en la altura de La Paz o de usar a Roger Martínez por la banda, por mencionar solo un par de casos.



Pues bien, esta vez el DT se arriesgó contra Chile y le salió todo: el 11 de Barranquilla era un declaración de ataque, con laterales muy efectivos en la salida, incluso si daban ventajas en zaga y con un Quintero que los juntaba y dos delanteros arriba para multiplicar las referencias del rival. Y cuando el juego se complicó entendió el agotamiento de Cuadrado haciendo la banda y le puso a Muñoz, el bloqueo de Borré y el cambio por Martínez, el cansancio del 10 y el ingreso de Falcao... llega a anotar y los 10 puntos de calificación de Rueda no se los quitaba nadie.



Indiscutibles

Después de la victoria contra Chile quedó claro que Ospina no necesita rodaje para ser el arquero fijo; que con el debutante Cuesta y Murillo hay alternativas si Mina y Dávinson, a pesar de su experiencia, no llegan bien; que nunca sobre un 10, menos uno con lectura y pase preciso, como Quintero; y que en ataque, salvo causa de fuerza mayor, no puede ser suplente un talentoso como Luis Díaz y que debe ser el presente, nos las estadísticas o la camiseta, lo que decida.

Lo malo



Intermitencia



La duda es por qué contra un rival que dio ventajas, como Chile, sí se pudo jugar francamente ofensivo, y por qué contra Paraguay y sus limitaciones de nómina, por ejemplo, se sufrió tanto. ¿Por qué esa intermitencia en el rendimiento? ¿Se está pensando más en el rival y menos en el juego y el estilo propio al plantear los partidos? Una primera pista son los errores individuales que costaron partidos, pero habría que saber la razón de fondo.



Ausencias e incertidumbres



Otra duda clave es qué pasará con Mina, Dávinson, Muriel, Zapata y demás ausentes en la actual convocatoria de Selección Colombia: ¿volverán o tendrán que hacer la fila detrás de los Murillo, Cuesta o Borja? Un equipo con 5 puntos en 3 salidas podría ser un raro ejemplo de europeos al margen. Pero puede pasar.



En el mismo sentido de esa pregunta, está la incertidumbre de saber si en octubre volverá James o no, si se necesita después de tantos partidos sin él, si es lo correcto. Falcao deslizó en una rueda de prensa que podría volver, pero el DT advirtió que necesita competir a alto nivel para llegar. Y con Quintero rindiendo tan bien, ¿es necesario?



El arco en cero



Colombia no pudo saca el arco en ceros en esta fecha triple. Sí lo hizo en Copa América pero en Eliminatorias le está costando. El 1-1 contra Bolivia y Paraguay y el 3-1 contra Chile se explica en gran parte por las fallas individuales que afectan el trabajo del grupo. Pero en eso también debe trabajar Rueda.



Lo feo



Además del espectáculo en el duelo Brasil vs Argentina, que tiene en vilo la tabla de posiciones hasta que la FIFA no resuelva el caso de fondo, esta fecha triple de septiembre deja una agria disputa, que seguro se repetirá en octubre, en los clubes europeos y los equipo, que se oponen a perder tanto tiempo a sus estelares. A Dávinson, por ejemplo, dicen que en un mes le darán una sanción, seguramente económica, par que vuelve a clases.