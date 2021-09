Benítez sigue implacable: así fue su nuevo portazo a James en Everton

Rafa Benítez no modificó ni un ápice su opinión y no negociará sobre el futuro de James Rodríguez. Así lo ha dejado claro en su última rueda de prensa, en la que dedicó especial atención a la situación del colombiano.

Benítez explicó que, si bien el colombiano está entrenando con el equipo, "no está al nivel de todos los demás en términos de estado físico para el partido" de este lunes contra Burnley por la Premier League.



El DT está muy atento al comportamiento del colombiano, y así lo dejó ver en la rueda de prensa: "He visto los comentarios en las redes sociales que ha hecho. Obviamente fueron hechos durante una ventana en la que estaba disponible. Ahora solo tenemos la de medio oriente. Si se queda tendrá que demostrar actitud para ser parte del equipo", dijo, en un tono que no es para nada prometedor de cara al futuro del jugador.



Una frase más para dejar claro que sabe en qué invierte su jugador más costoso su tiempo y qué espera de él: "creo que ha descubierto que debe mejorar muchas cosas, mostrar su compromiso".



De hecho, para el lunes, no estará ni siquiera en la convocatoria: "Obviamente el equipo lo está haciendo bien, los jugadores entienden lo que queremos que hagan. Él tiene que entender eso, tiene que adaptarse al equipo. Trataremos de obtener lo mejor de cada uno", añadió el DT.

James Rodriguez is training but Benitez admits he's behind the other players in terms of fitness#EFC https://t.co/XkVRPErDdZ — Everton FC News (@LivEchoEFC) September 10, 2021



Benítez sigue inamovible en su decisión de no contar con él y eso quedó claro cuando habla de la frustrada salida del zurdo. De hecho, da la sensación de que le está estorbando: "No estuve en la conversación, sé que hubo clubes que tuvieron interés. Ustedes conocen los problemas con el fair play financiero... así que era importante hacer espacio para otros jugadores. No pudimos hacerlo. Tenemos que manejarlo", dijo.



Así las cosas, no sirvió de mucho que James dijera que está "apto, apto" este jueves en Twitch, pues para su jefe en Everton todavía está lejos de eso. El panorama es oscuro para el jugador, quien no parece tener chance de jugar con Benítez y eso lo aleja de la continuidad que le piden en Selección Colombia.