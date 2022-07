¿Lo volverá a hacer Paraguay? Colombia se ilusiona por un dato

Colombia venció a Chile en el partido definitivo con el objetivo de clasificar como primeras del Grupo A con puntaje perfecto. Con una demoledora selección, se llevaron el triunfo de manera holgada en la que solo les bastó un tiempo para golear a las australes. Derroches de calidad y de gran fútbol fue lo que mostró el combinado nacional durante estos partidos disputados.

Por el otro lado, Paraguay venció de manera agónica a Ecuador, pero de igual manera, con el empate les alcanzaba para clasificar acompañando a las anfitrionas: Colombia. Las guaraníes, que nunca han ido a un Mundial, tendrán en esta ocasión la posibilidad de certificarlo por primera vez en su historia, pero no la tendrán fácil.



Sin duda alguna, Colombia celebra no solo quedar primera, sino que ese puesto la hace evitar a Brasil en la semifinal. Esperan a su rival que saldrá entre Argentina y Venezuela que chocarán en la jornada definitiva. Paraguay, sembradas en la segunda casilla tendrán que enfrentarse a la ‘Canarinha’, y saben que es el rival al que todo el mundo tiene miedo en Sudamérica.



Paraguay sabe que, de igual forma, si pierden ese compromiso ante Brasil, podrán aspirar a jugar el partido del tercer y cuarto puesto, que les permitirá, o bien clasificar directamente al Mundial de 2023 en Australia y Nueva Zelanda, o jugar el repechaje mundialista dependiendo de la posición que ocupe, sea tercera o cuarta. Una participación más que histórica en donde tendrá premio pase lo que pase por el nuevo sistema de las fases finales.



Esta es la segunda vez que Paraguay clasifica a una fase final. La primera fue en el 2006 en el certamen que se celebró en Argentina y muchas cosas sucedieron en aquel Sudamericano Femenino. Solo iban dos selecciones al Mundial de China de 2017, y la fase final era un cuadrangular y asumía el título el combinado nacional con más unidades. Los sistemas cambian, y 16 años después, será llaves semifinales.



En 2006, Paraguay clasificó como segunda del Grupo B. Una zona conformada por Brasil, Venezuela Perú y Bolivia. Ese certamen se asemeja al actual porque en aquel certamen, las guaraníes sumaron 9 puntos de 12 posibles al igual que ahora en Colombia, y clasificaron detrás de las líderes del grupo. La historia se repitió al entrar acompañando a Colombia.



A Paraguay le pesó esa inexperiencia de actuar en la fase final, pues solo acumuló una unidad igualando ante Argentina en el primer encuentro de la siguiente instancia. Sin embargo, el dato que alegra a Colombia es que la única vez que sobrepasaron la fase de grupos, la campeona no fue la toda poderosa Brasil, sino que la albiceleste se quedó con el cuadrangular sumando siete unidades, y en el último enfrentamiento para definir el título ante la ‘Canarinha’, las vencieron 2-0.



Esa ha sido la única ocasión en la que Brasil ha perdido un título en la Copa América Femenina en manos de Argentina que las destronó. Ahora, cuando parece que podría darse una final Colombia contra las brasileñas, se espera que se de la coincidencia de hace 16 años y que la anfitriona se quede con el campeonato. ¿Se volverá a presentar una mejor oportunidad? No lo creo.