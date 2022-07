Colombia goleó y descrestó: análisis del brillante cierre ante Chile

La Selección Colombia Femenina descrestó ante sus 22 mil hinchas en el estadio Centenario de Armenia y aseguró su tiquete a semifinales como primera del Grupo A. Un campañón que tiene a todo un país volcado apoyando al fútbol femenino.



La tricolor goleó y gustó en el cierre de la fase de grupos frente a Chile y le propinó un duro golpe a la que sobre el papel era la selección más fuerte de su zona. Con goles de Catalina Usme, Daniela Arias, Manuela Vanegas y Liana Salazar, Colombia cerró una fase perfecta con 12 puntos, 13 goles a favor y apenas 3 en contra en cuatro compromisos.



Justamente, hablando del nuevo triunfo de las colombianas, FUTBOLRED le puso la lupa a esos aspectos claves que llevaron a esta nueva conquista. Ahora, solo resta por conocer este jueves a su rival en la semifinal. Venezuela y Argentina pelearán mano a mano por citarse con la tricolor.



Los cambios en el once funcionaron: El técnico Nelson Abadía decidió patear el tablero y buscando cuidar a dos jugadoras con amarillas, decidió mantener en el once a Liana Salazar y darle paso a Lorena Bedoya junto a Diana Ospina. Todas respondieron y de qué manera. Liana marcó de cabeza el cuarto gol tras un tiro libre de Leicy Santos, y además sacó de la línea un gol olímpico. Lorena asistió a Manuela Vanegas en el tercero, y Diana fue clave en el gol de Daniela Arias, después de patear al arco, exigir a la arquera y dejar vivo un rebote.



Orden y contundencia: Si algo hizo muy bien Colombia fue partir de un orden defensivo para ir al frente con decisión. La solidez y el temperamento que ha mostrado el cuarteto posterior le permitió a la tricolor deshacerse del dominio que trataba de imponer Chile por momentos. Colombia fue inteligente y nunca pestañeó. Se vio un equipo aplicado y limpio en marca, y sobre todo, explosivo y efectivo. Se vieron buenas sociedades para llegar al gol.



La experiencia fue clave: Ante la ausencia de Daniela Montoya, una de las capitanas y referentes del equipo, quien tomó la voz de líder en el medio campo fue Liana Salazar. La bogotana tuvo una de las calificaciones más altas en el partido y se le vio muy cómoda trabajando en zona medular con Lorena Bedoya. Incluso aportó en la construcción de juego y llegó al gol por la vía aérea. Catalina Usme, la goleadora histórica de la selección, se reencontró con el gol y tras deshacerse de esa presión, se le vio divirtiéndose en la cancha.



Se cuidaron jugadoras claves y las amarillas se borraron: Uno de los aspectos importantes que dejó este duelo frente a Chile es que Colombia llegará limpia en amarillas a la semifinal. Catalina Pérez, quien fue amonestada frente a Paraguay; Daniela Montoya y Mayra Ramírez que vieron la tarjeta ante Ecuador, podrán jugar sin la presión de estar condicionadas. También fue un buen momento para darle descanso a la capitana.



Nueva plaza y la afición respondió: El fútbol femenino se está tomando el país y esta vez los que disfrutaron de la Selección Colombia fueron los hinchas en Armenia. El Centenario registró una asistencia de 22 mil hinchas, que empujaron y animaron a la tricolor de principio a fin. La fiesta futbolera no pudo ser mejor. Victoria, goleada y clasificación. Todos salieron felices del estadio.