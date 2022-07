¡Colombia clasificada! Lo bueno, lo malo y lo feo del Grupo A

En cuestión de tan solo doce días, se jugaron las cinco fechas de la Copa América Femenina 2022 entre Cali y Armenia que tuvo tan solo un partido del Grupo A. Un torneo en el que el desgaste se hace notar por la cantidad de enfrentamientos y pocas jornadas de descanso o libres, puesto que vale la pena acotar que en cada zona descansa una selección por fecha.

Colombia tuvo la fecha de descanso en la tercera jornada con un plus de haber vencido a Paraguay y posteriormente a Bolivia asumiendo el liderato. Ese descanso sirvió, pues no se vio afectada en la cima del Grupo A, y continuó con sus aspiraciones de clasificar como primera para evitar al coco del certamen y favoritas: Brasil.



El espectáculo en las cinco jornadas, no solo de Colombia, sino de Paraguay, Chile y Ecuador dejó un semblante muy positivo. Las que tienen que cambiar su historia y prepararse de mejor manera son sin duda alguna Bolivia, que volvió a desilusionar en esta Copa América. Así las cosas, analicemos lo bueno, malo y feo del Grupo A:



Lo bueno:

• Colombia líder: para uno que es colombiano, sin duda alguna es importante destacar el buen semblante que dejaron las dirigidas por Nelson Abadía confirmando que lo de los amistosos quedaba atrás y que son potencia en el continente sudamericano. Por lo menos la fase de grupos la jugaron como se esperaba por parte de las anfitrionas en busca de clasificar a su tercer Mundial. A su vez, descrestó el gran juego colectivo y la unión de equipo que tienen las cafeteras, y con la cima en sus manos evitan a Brasil.



• El acompañamiento de la afición: el olé se hizo notar en la goleada 4-0 ante Chile en un Estadio Centenario de Armenia con 19,000 espectadores. Una cifra grande para un partido de fútbol femenino. Ante Ecuador en el Pascual Guerrero, 24,000 aficionados rodearon el recinto deportivo. El amor por el balompié femenino sigue y seguirá aumentando.



• Oportunidad para ver esquemas inéditos: Colombia utilizó en su mediocampo central modelos distintos. El primero, Daniela Montoya con Lorena Bedoya. Tras la acumulación de Lorena, entró Liana Salazar a acompañar a la capitana, y contra Chile estuvieron Bedoya y Salazar juntas. Respondieron como se debía, una con asistencia, y la otra, con un gol aportando en el quite en la medular y en la ofensiva también. Nelson Abadía tendrá que elegir bien a su pareja de volantes defensivas para la semifinal.



• El renacer de Ecuador: pese a que las ecuatorianas no lograron el objetivo de decir presentes en la fase final, ya sea en semifinales o en el partido por el quinto puesto, Emily Lima llegó para cambiarle la cara a la ‘Tri’. Con un equipo muy joven, contaron con la mejor delantera de la Copa América que descrestó a sus 22 años y por su corta estatura, pero sus atajadas dieron de qué hablar. La derrota ante Colombia y Paraguay pudo ser más abultada, y apareció Andrea Morán para evitar una mayor ventaja de sus rivales.



• Paraguay pasó por segunda vez a la fase final: las guaraníes lograron clasificar a las semifinales donde enfrentarán a las favoritas, Brasil. Sin embargo, celebran que es la segunda ocasión en la que pasan los grupos. En la primera ocasión sumaron nueve unidades al igual que en esta. Infortunadamente, en la ronda final quedaron últimas con tan solo una unidad.



Lo malo:

• Bolivia sigue siendo la ‘Cenicienta’: antes de que empezara la Copa América había mucha ilusión por ver a las del altiplano bajo la dirección técnica de una estratega argentina como lo es Rosana Gómez. La historia con las bolivianas no fue la mejor dejando por fuera a su goleadora, Maitté Zamorano que sí estuvo en convocatorias previas.



Las bolivianas solo marcaron un tanto a lo largo de su participación en el certamen. Quedaron en el fondo de la tabla sin unidades y con una bolsa llena de goles en contra, de los cuales dos fueron en propia puerta. Una diferencia de gol de -15 que pega fuerte en las ilusiones de Bolivia. Tienen que despertar como lo hizo Venezuela que ya no es esa selección sin gol y que todo rival pasaba como una aplanadora.



• El desgaste hizo de las suyas: no fue la mejor preparación de Bolivia de cara a la Copa América. Desde el primer partido que disputaron ante Ecuador, se las vio mermadas físicamente. Varias jugadoras en el suelo desde la primera parte y esto afectó el funcionamiento de las del altiplano durante todo el certamen.



• El arbitraje: como es habitual en el fútbol femenino, no hay video asistencia arbitral, y es un componente que guste o no, debería estar presente. La jueza brasileña Edina Alves cortó la ley de la ventaja que tenía Ecuador cuando Nayely Bolaños se iba de frente a Christiane Endler contra Chile. Una jugada más que polémica. En otras acciones hubo jugadas para analizar como duros golpes que podían ser castigadas con una tarjeta roja.



Lo feo:

• Situación de Carolina Arias: aunque no se sabe por qué fue con exactitud, unos hablan de un tema en el que la jugadora no se había recuperado del COVID-19 para el segundo partido e igual manera ingresó a falta de escasos minutos para el final, la despedida de la jugadora en sus redes sociales podría hacer pensar que fue por algo contrario, y como es característico, de pronto hubo un veto que es el escenario que no se quiere pensar. Habrá que esperar otras convocatorias, pero lo cierto es que su experiencia en este certamen llegó a su final.



• La amarilla de Lorena Bedoya: bien pensado por Nelson Abadía que Bedoya acumulara contra Bolivia para limpiar ante Ecuador y estar contra Chile. Sin embargo, la manera como lo hizo no fue la adecuada. En un tiro libre en la medular, se demoró en ejecutar su cobro para que la jueza le sacara una amarilla. Su segunda en el certamen. Pudo haber cometido una infracción o algo. Creo que no fue la manera correcta.