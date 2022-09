Carlos Valdés respaldó a James: ¿Sorprendió su ritmo en cancha?

El nombre de James Rodríguez en el entorno de la Selección Colombia representa amores y odios. Su talento es indiscutible, pero, el no tener ritmo de competencia en el 2022, generó malestar, ante otros futbolistas que podrían ocupar su lugar, con mayor rodaje en toda la temporada.



Una de las voces autorizadas, para hablar de la tricolor, es Carlos Valdés, exjugador que vistió la tricolor e hizo parte del proceso en el 2014. Ahora, como panelista en ESPN, habló sobre lo que vio de James en cancha, respaldando su momento.



- @carlosvaldes5: "Para lo que ocurrió en el partido, siento que James demostró la capacidad tiene". Participa con el #ESPNFShowColombia



Esto dijo el exdefensor, en el programa FShow de ESPN “Cómo vamos a decir que físicamente le faltó a James, cuando en la primera parte, un equipo entero, que fue duro, Colombia no tuvo la claridad y espacios en el segundo tiempo. LO desgastó y trituró para que pasara lo del segundo tiempo”.



“En qué momento dijimos que James no está en forma, no debe estar. Todo lo contrario, estuvo a la altura del compromiso. La discusión podemos darla en Eliminatoria, la exigencia del rival y demás. Pero para lo que pasó en el partido, demostró sus capacidades y al entrenador por qué lo trae” concluyó.