James Rodríguez calienta clásico en Grecia: esto dicen sus rivales

En tan poco tiempo, el mercado de transferencias en Europa salvó a James David Rodríguez Rubio de su continuidad en Catar. Cuando el volante colombiano llegó a territorio asiático, nunca hubo la compatibilidad deseada, y él no tuvo nunca el miedo de decir que no se sentía a gusto en una liga de poca competitividad y muy lejana al nivel europeo.

Fueron tantos rumores que acercaban a James Rodríguez al viejo continente, pues se habló de un ofrecimiento sin éxito al Valencia de España, el Galatasaray y finalmente, el Olympiacos de El Pireo después de que el club griego también contratara a Marcelo Vieira.



En tan poco tiempo, James Rodríguez se puso la camiseta del Olympiacos y logró debutar bajo las órdenes de Carlos Corberán. 72 minutos en cancha participando en el único gol ante el Aris Salónica, pero la historia no fue por buen camino para James ni para el estratega ibérico cayendo con un marcador de 2-1. Tras la salida del timonel, llegó otro español: Míchel González.

Míchel, con pasado y una larga historia por el Real Madrid se declaró fanático de James Rodríguez, por lo cual, el colombiano será seguramente parte del plan del nuevo estratega que debutará contra el Atromitos el 2 de octubre. No solo González ha hablado sobre James, pues un rival del club de El Pireo también se motivó con los fichajes del Olympiacos.



La rivalidad entre el Olympiacos y el Panathinaikos es de las más importantes en tierras helenas. Se trata de los dos clubes con más títulos, pese a que los de El Pireo le sacan una diferencia abismal en cuanto a ligas a los de Atenas. Aitor Cantalapiedra, mediocampista español habló en el canal de Twitch, Punto Deportivo sobre el derbi que se avecina en el mes de noviembre, y destacó a los nuevos fichajes rojiblancos.



Aitor Cantalapiedra es sin duda el más emocionado para afrontar dicho partido, “nuestro eterno rival es el Olympiacos y se llevó a James Rodríguez y Marcelo. Tengo ganas de jugar contra ellos. Hemos discutido en el vestuario sobre las transferencias del Olympiacos. Al final del día, es bueno para la liga tener jugadores así, porque así es como lo ve más gente. Y es aún mejor porque somos los primeros. Olympiacos no ha empezado bien, Marcelo no ha debutado, porque no se había preparado y probablemente le cueste estarlo”, mantuvo el volante ibérico.



Finalmente, sobre el caso de Marcelo Vieira dejó un mensaje, “tienes que estar listo. A mí también me costó mucho adaptarme. No importa de qué liga vengas, necesitas tiempo para adaptarte. Se necesita paciencia. Aquí jugamos con equipos cerrados, las canchas son pequeñas”. El vibrante duelo entre clásicos rivales en Grecia tendrá lugar el 6 de noviembre en Atenas.