‘James no se ganó el puesto por el gol a Guatemala’: fuerte crítica

La Selección Colombia goleó 4-1 a Guatemala, en el primer partido amistoso del técnico Néstor Lorenzo como entrenador. El equipo cafetero dejó ver a jugadores de experiencia en el primer tiempo, para darle entrada a la nueva generación en la segunda parte.



Entre los referentes que jugó, y fue protagonista, estuvo James Rodríguez. El ‘10’ marcó el primer gol del partido y disputó 63 minutos del compromiso. Su actuación no fue la mejor, pero sorprendió a Néstor Lorenzo por intentar tener dinámica y ser influyente en el partido.



Sin embargo, para Carlos Antonio Vélez el papel de James fue normal. Su gol no le ‘movió la aguja’, y siente que Rodríguez “ya fue” en la Selección.



Vélez dedicó algunos comentarios sobre James en el programa ‘Planeta Fútbol’ de Win Sports.



“Hizo un gol con la mano, la bajó con la mano, pero no había VAR… Y después del gol ilegal se terminó peleando con la tribuna. Eso no ‘me mueve la aguja’. Hay mejores que James en la Selección y lo vimos al final del partido. Yo creo que James ya fue”.



Para Vélez, el gol de James no es suficiente para ganarse su puesto en el proceso de Lorenzo en la Selección. “Que se haya ganado el puesto por un gol a Guatemala, después de 6 meses inactivo, es condenar el futuro y estar pendientes del pasado”.



De hecho, pidió un punto final a su permanencia en la Tricolor: “¿Por qué no nos destetamos de eso. ¿Qué hemos ganado con James, cuántos títulos?”.



Aunque justificó a Néstor Lorenzo por haber convocado a Rodríguez: “Entiendo a Lorenzo, que dice: ‘Este [James] y sus amigos sacaron a 2 técnicos y de pronto me sacan a mí’”.