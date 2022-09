‘Patrón’ Bermúdez defendió a James: se cansó de las críticas al diez

Colombia goleó 4-1 a Guatemala en la nueva era de la ‘Tricolor’ con Néstor Lorenzo y de inmediato hizo eco la inclusión de James Rodríguez como titular del seleccionado tras no llevar ritmo de competencia y a raíz de ello, han salido críticas por su llamado, gol y celebración y donde haga lo que haga será tema de conversación.



Por ello, previo al partido contra México, se espera con alta expectativa la posible alineación de Colombia donde se espera quizá de nuevo la inclusión de James desde el pitazo inicial.



Sin embargo, las constantes críticas al volante están empezando a cansar y así lo dejó claro el exjugador de Colombia, Jorge ‘Patrón’ Bermúdez, quien defendió al diez, quien aprovechó para dar su opinión en el programa ‘ESPN F10′ para hablar del cucuteño.



"Le va a tocar demostrar en el campo con hechos, que todo lo que se habla de él es falso y mentira. Se le acusan de cosas que, a mi me da vergüenza cuando algunos periodistas lo dicen… Lo meten en un grupo de jugadores que dicen que sacaron entrenadores, que son los responsables y culpables. Hay una cantidad de cosas que se dicen alrededor de James y a mí me duele”, sentenció duramente Jorge Bermúdez, quien no admitió más reclamos al volante.



Por el momento, James Rodríguez podría ser titular contra México donde este martes 27 de septiembre a las 9:00 p.m. donde el equipo de Néstor Lorenzo irá por su segunda victoria al mando del seleccionado.