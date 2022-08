Nada nuevo en el Man. Utd: duro dardo de un referente a la plantilla

Desde que Sir Alex Ferguson abandonó las filas del Manchester United, el club no ha sido el mismo. Un duro golpe de perder a un referente en la dirección técnica como el escocés en una época dorada de los ‘Red Devils’. La Premier League ha dejado de ser ese título que le pertenecía al club alejándose cada vez más de conseguir trofeos.

José Mourinho lo intentó logrando una Uefa Europa League, pero ni Ralf Rangnick ni este comienzo de Erik ten Hag que ilusionaba después de una buena pretemporada han podido tomarle el rumbo a la Premier League. Con el neerlandés en el banquillo, la nueva temporada no inició de la mejor manera perdiendo contra el Brighton & Hove Albion en el debut en el Old Trafford, y como si fuera poco, una estrepitosa caída contra el Brentford en condición de visitante por 4-0.



Ya cansa ver el mal momento de un histórico club como lo es el Manchester United. Lo que ilusionaba en la pretemporada ha dejado de enamorar a los aficionados del equipo y entristece a cada seguidor de los ‘Red Devils’. Cristiano Ronaldo fue titular en el segundo partido, pero tampoco pudo hacer mucho para salvarse de los cuatro goles en el primer tiempo. El portugués buscó su salida, y ahora el United podría rescindirle el contrato.



Sin embargo, parece ser Cristiano Ronaldo el único que se salva del durísimo sablazo que tiró el excapitán y referente del Manchester United Rio Ferdinand. El defensor central ahora se dedica a ver y seguir la Premier League y comentar sus opiniones en su canal de YouTube, ‘Vibe with Five’. El portugués se salva porque es el de experiencia y el del mando en un club sin líderes.



“Creo que por la manera de ser de Cristiano no es alguien que vaya a hablar. Es más de “ven a ver como lo hago y aprende”. Su aura y que es uno de los mejores de siempre, pienso, que hay una serie de jugadores que no aguanta la presión que llega de alguien como él. No sé porque se apunta a Cristiano como si él fuera el problema. Hay muchos otros jugadores en este equipo que están haciendo menos. Al final, le critican porque es el gran nombre”, sentenció Rio Ferdinand.



Para Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo es el único que se salva. De los demás jugadores, estalló, “¿Si pondría a los niños? Lo haría. Porque cuando no te esfuerzas, no mereces esta camiseta. Cuando no te aplicas, no mereces esta camiseta. Si no tienes pelotas para jugar, no te mereces esta camiseta. Si no te empleas a fondo en el campo, no mereces esta camiseta.



Los chicos jóvenes son suficientemente buenos en comparación con los jugadores actuales a largo plazo. Y va más allá de eso. Hay que enviar un mensaje a la gente y decir “no vas a seguir poniéndote esa camiseta”. Apuesto a que todos se quejan y señalan a los demás. Así que sí, pon a los niños”. Un duro sablazo sin duda alguna manteniendo que no hay jugador que sienta lo que se debe sentir al portar los colores del Manchester United.