Nadie tolera a Cristiano Ronaldo: decisión tomada del Man. United

La actualidad del Manchester United no es la mejor. Dos derrotas en el arranque de la Premier League los dejan en fondo de la tabla, con una visible molestia en la interna del camerino, por las decisiones tomadas por el entrenador Erik Ten Hag. Supuestas peleas entre jugadores, discusiones por la capitanía y el foco de las noticias: las molestias de Cristiano Ronaldo.



El portugués, durante el verano, manifestó su deseo de dejar el Manchester United, ante la no clasificación a la fase de grupos de la Champions League. Jorge Mendes, quien es su representado, ha buscado la forma para ubicarlo en un nuevo club. Sin embargo, la postura del entrenador y del club ha sido la de no permitir su salida.



Dos versiones contrastadas, todas, recaen en la molestia del plantel y la actitud de Ronaldo. De acuerdo a información de Sky Sports, donde tuvo que hacer una rectificación respecto a esta primera información “Manchester United quiere ver un cambio en la actitud de Cristiano o quizá consideren rescindir su contrato”.



Luego de esto, el mismo medio, rectificó su información “El club niega los planes de rescisión del contrato del delantero del delantero en medio del escrutinio continúo”.



Además, otro medio inglés, se refirió a esa situación “El cuerpo técnico de Erik Ten Hag y los jugadores del Manchester United están cada vez más frustrados con la conducta de Cristiano Ronaldo, ya que su futuro amenaza con hundir aún más al club en una crisis”.



Otra información, que emitió la BBC, aclara el panorama, apuntando al portugués como el problema “Altos cargos han cuestionado si vale la pena mantener a Ronaldo dado que les ha dicho a los ejecutivos que quiere irse”.



La novela de Ronaldo con el Manchester United parece tener un solo final, que sería su salida y terminar por la puerta de atrás su regreso triunfal, al club que lo catapultó a la fama del deporte.