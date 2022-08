Versiones encontradas sobre el futuro de Cristiano: ¿se va o se queda?

La prensa inglesa le sigue la pista a Cristiano Ronaldo, y especula con su continuidad en el Manchester United, después de la dura goleada del fin de semana en la Premier League. Mientras unos aseguran que seguirá con los 'Diablos Rojos', otros mencionan que el club ya busca su salida. Lo cierto es que al portugués no se le ve cómodo.

Sky Sports News mencionó que CR7 sí desea salir del United para jugar en un equipo que dispute la Champions League, torneo al que no se clasificó su equipo. Sin embargo, el club ha negado que busque una rescisión de su contrato y ha declarado que se quedará a cumplir contrato. El diario inglés citó a un portavoz que manifestó que no está a la venta y lo necesitan; razones suficientes para si continuidad. "No hay cambio en la posición del club".



Sin embargo, Cristiano ya le ha "hecho el feo" al Manchester United en varias oportunidades. En la pretemporada tuvo actitudes que incomodaron al técnico Erik ten Hag, pues además de perderse gran parte de la pretemporada, también decidió abandonar el estadio en el amistoso ante Rayo Vallecano, cuando fue reemplazo para el segundo tiempo.



Mientras la versión de su continuidad circula, hay otra muy distinta en la que se indica que "la actitud del portugués no es la mejor en el vestuario y que todo tiende a empeorar con su presencia allí". Justamente, su actuar y las evidentes ganas de salir, estarían haciendo que se replanteen la idea de su permanencia. "Hasta el 31 de agosto cualquier cosa puede pasar. Resta ver qué club podría llevarse al astro portugués", indicó Sky.



Lo cierto es que su agente seguiría buscándole equipo. El problema es que en ninguna parte lo quieren y todo por cuenta de su millonario salario. Una inversión que ninguno parece estar dispuesto a hacer.. En Italia, Corriere dello Sport contó que Jorge Mendes lo ofreció al Inter y al AC Milan, pero la respuesta fue negativa.



Mientras esto sucede, a CR7 y a sus compañeros le están cobrando la goleada del Brentford. La prensa inglesa contó que el entrenador está muy molesto con sus jugadores por la displicencia con la que jugaron y no les dio día de descanso este domingo. Por el contrario, los obligó a entrenar y correr varios kilómetros. "Ordenó a sus jugadores correr 8.5 millas en el entrenamiento en las instalaciones de Carrington, apuntando a que el Brentford corrió esa distancia más que el Manchester durante el juego", contó ESPN.