Benítez saldrá del Everton: ¿se dará el regreso de James Rodríguez?

Después de la derrota del sábado frente al colero de la Premier League, la directiva del Everton está ultimando detalles para la destitución inmediata de Rafa Benítez como entrenador del primer equipo.



Y no es para menos, lejos de darle un salto de calidad al club, el español dejó salir a grandes figuras (caso James Rodríguez o Lucas Digne) y tiene actualmente a los ‘toffees’ a tan solo seis puntos del descenso. Una desfachatez total.

Con lo anterior sobre la mesa, no deja de ser positivo para la afición que Benítez deje las filas del cuadro de Liverpool y buscar con ello un renacer para la segunda parte de la temporada 2021-22.

Es claro que quien sea el reemplazo del madrileño tendrá una misión durísima: recomponer el camino para por lo menos quedar a mitad de tabla, encontrar el equipo ideal con lo que tiene y en verano encontrar piezas que se integren a su estilo.

Sobre esto último, surge una duda en territorio colombiano y gran parte de la afición, ¿es posible que James Rodríguez vuelva al club?

Para nadie es un secreto que la relación entre el volante ofensivo y el entrenador español es mala, razón por la que James terminó saliendo del equipo tras apenas disputar la pretemporada y sumar algunos minutos en torneos locales. Ahora, sin Benítez a cargo, el cucuteño tendría camino libre para volver a competir en la mejor liga del mundo.

Una situación similar ocurrió precisamente en el Real Madrid, cuando James venía siendo indiscutible en el equipo y Rafa, de un momento a otro, lo mandó al banquillo. En esa oportunidad, el DT terminó saliendo por malos resultados y el jugador continuó, dicha que duró poco pues Zinedine Zidane arribó a Madrid y la suplencia del cafetero se mantuvo. De allí se dio su salida al Bayern Múnich y la posterior historia que ya se conoce.



A la espera del estratega que pueda ocupar el cargo en Everton, James cuenta con la bendición de los aficionados, quienes le mostraron su apoyo hasta último momento, y números más que interesantes en su única temporada. Su regreso beneficiaría a ambas partes sin lugar a dudas, pero ¿de verdad podría darse?



Desafortunadamente, lo más probable es que no. El zurdo aterrizó apenas hace cuatro meses en territorio catarí es la sensación no solo del Al-Rayyan sino de la liga en general. Según datos de Transfermarkt, su pase fue adquirido a cambio de 8 millones de euros y el salario lograron mantenérselo. Toda una inversión que hasta el momento no ha dado sus frutos.

Debido a lesiones y una sanción posterior, el jugador apenas ha disputado ocho encuentros repartidos en 701 minutos; ha marcado en tres oportunidades y repartió hasta el momento cuatro asistencias. Cifras que en Catar esperan suban por todo lo alto.



Así las cosas, Al-Rayyan no dejaría salir a su máxima figura porque sí. El dinero, como ya demostraron, no es algo que vaya a ser determinante pues los países de Medio Oriente de a poco logran igualar los montos de Europa e incluso superarlos por momentos y en dicho sentido Everton no está en condiciones de botar la casa por la ventana en una temporada que luce terrible y en la que ya pelea por no descender.



En estos casos, la voluntad del colombiano podría ser fundamental, para bien o para mal claro está, a la hora de plantearse un eventual regreso al fútbol de élite. Por lo pronto, resta esperar y ver cómo avanza el mercado invernal para ir dándose una idea de lo que pueda ocurrir.