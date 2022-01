Se rompió el camerino en el United: bochornoso cruce entre figura y DT

Por si los resultados deportivos no fuesen los suficientemente preocupantes, el Manchestr United sorprendió recientemente por la delicada situación interna de la plantilla.



Sin un comandante en el equipo (el actual entrenador está de manera interina) y con varias figuras enojadas, los ‘Red Devils’ parecen ser una bomba de tiempo que en cualquier momento explotará...

La historia comenzó hace casi un mes cuando el entrenador Ralf Rangnick develó en rueda de prensa que Anthony Martial le solicitó al club dejarlo ir, algo que su mismo representante confirmó.



El atacante francés quiere un cambio de aires, pero la directiva del club tan solo se planea dos escenarios para librarse de su ficha: una millonarios venta (poco probable) o un préstame bajo en el que su nuevo equipo se haga cargo de todo su salario sumado a la tarifa del negocio. Económicamente, la situación es sumamente complicada.

​Los medios británicos aseguraron que el jugador estaba en rebeldía, misma situación por la que al parecer atraviesa Paul Pogba, y por ello no fue tenido en cuenta las últimas semanas.



Todo empeoró en la previa del duelo de este sábado frente al Aston Villa, cuando Rangnick dijo ante los medios: “Anthony Martial no quiso estar en el equipo, habría estado como normalmente lo hace pero no quiso hacerlo y esa fue la razón por la que no viajó con nosotros”.



Se armó todo un lío, pero tras el doloroso empate a dos en el Villa Park, el mismo jugador le contestó a su entrenador a través de redes sociales.



“Nunca me he negado a jugar un partido para el Manchester United. He estado aquí por siete años y nunca irrespeté ni irrespetaré al club y sus aficionados”, posteó el ex-Monaco en su cuenta de Instagram.



Así pues, es evidente que el camerino está ardiendo completamente, situación que para nada ayudará en lo que viene por Premier League.