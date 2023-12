Ofertón a Salah y efecto dominó que causaría en Liverpool: ojo Díaz

Liverpool tiene un problema serio, verdaderamente serio: a esa millonaria Liga de Arabia Saudí le hizo ojitos cuando le ayudó a hacer el relevo generacional llevándose a Henderson, Firmino y Fabinho, pero ahora, que parece antojarse de 'la niña de los ojos' en Anfield, no quieren ni mirarlos.

El rumor viene hace tiempo pero ahora, según el Daily Mail de Inglaterra, han pasado a las acciones concretas, armados de su billetera sin fin.



El objetivo para el 2024 es nada menos que el gran goleador de Liverpool, el dueño de todos los récords, el que se convirtió, tras la renovación que firmó hasta 2025, en el jugador mejor pagado de la institución (cobra algo más de 400.000 euros a la semana): Mohamed Salah.



Y para lograrlo pondrán sobre la mesa la friolera de 200 millones de euros. ¡200 millones! Rompería, con ventaja el mercado y sería casi imposible de rechazar para club alguno, para jugador alguno.



La noticia ahora es que se sabe cuáles son los equipos que se sabe cuáles son los equipos interesados en él: Al Ittihad de Marcelo Gallardo y Benzema y el Al Hilal, que perdió a Neymar por lesión para esta temporada.

Hasta aquí, ambos firmaron a sus estelares gratis o muy baratos en el mercado y solo asumieron sus costosos salarios. Pero ir por Salah implicará animarse a una operación sin precedentes en la que saben que, ni con todo el oro del mundo convencerán a Liverpool, por lo cual se hace necesario seducir, al precio que sea, al jugador.

Lo que se sabe es que no hay límites cuando se antojan de algo o alguien. Y en Anfield lo tienen claro así que, internamente, empiezan a evaluar escenarios sin su máxima figura.

Por eso toma fuerza una vieja versión que no gustará en el Real Madrid. Se sabe que Jürgen Klopp chatea con alguna frecuencia, desde el 2018, con el 'objeto de deseo' de Florentino Pérez, a quien están esperando para la próxima ventana en condición de jugador libre. ¿Y si se les adelanta Liverpool?

Según la BBC, con el generoso ingreso que darían los árabes, el objetivo sería nada menos que Kylian Mbappé, quien por estos días ha tensado lo suficiente la cuerda con su técnico Luis Enrique, un poco para ir preparando la salida del PSG.

​Y el directamente afectado sería nada menos que Luis Díaz, quien ocupa el extremo izquierdo con más comodidad que las otras posiciones en ataque, en las que alterna en el tridente con Núñez y Salah. Un fichaje de esa categoría necesariamente desplazaría a todos los demás, contando al colombiano, al portugués Diogo Jota y el neerlandés Cody Gakpo.

​El escenario está por ahora en blanco pues de Salah no hay noticias positiva o negativas en Arabia Saudita. Falta mucho para que el mercado de verano entre en acción pero algo se está moviendo con fuerza. Hay que estar bien agarrados a la silla. El remezón puede ser demoledor.