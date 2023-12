¿Vacaciones? ¡Nada! Dura agenda de partidos de Luis Díaz en fin de año

Ni por muy campeón con su Junior del alma, ni porque la familia entera esté en la ciudad, ni por estelar e indiscutible que sea para Klopp va a tener trato preferencia: ¡lo que hay es trabajo para Luis Díaz!

El colombiano tiene la tranquilidad de pasar estos días con toda su familia, incluyendo a su padre víctima de secuestro, con novenas navideñas pero lejos de las carimañolas y butifarras propias de la época. El costo del éxito.

Pero lo último que puede permitirse es una distracción, pues después de una larga ausencia por lesión se ha convertido en un hombre indispensable en Liverpool, al punto que en el último partido de Europa League (derrota contra Union Saint-Gilloise por 2-1), fue uno de los pocos titulares que viajó a Bélgica aunque nunca salió del banquillo de suplente. El jefe lo quería ahí, a su lado.

​Mientras Salah, Alexander-Arnold, Alisson Becker y Van Dijk descansaban, el guajiro seguía con la maleta lista para la exigente agenda de partidos de la temporada, que va a rematar con auténticos desafíos de aquí al 31 de diciembre.

La maratón comenzará este domingo (11:30 a.m. hora colombiana) con el duelo Liverpool vs Manchester United, un dulce recuerdo del 7-0 que bien podría repetirse ante la muy difícil situación que viven los de ten Hag.

El miércoles 20 (3:00 p.m.), el luchador West Ham, aparece en el horizonte por los cuartos de final de la EFL Cup. No parece un partido como para rotar a ninguno de los fijos, empezando por Díaz...



Y entonces, más cerca del Navidad, un escollo de la talla de un iceberg: Arsenal, el rival con el que pelea punto a punto el liderato de la Premier (37-36), visita Anfield el 23 de diciembre (12:30 p.m.), antes de cerrar el año el 26 de diciembre, el tradicional 'boxing day', visitante a Burnley (12:30 p.m.).



Tal vez la única ventaja sea que de esos cuatro partidos para cerrar el 2023, Liverpool solo saldrá una vez de su casa. Eso le permitirá a Díaz estar más cerca de los suyos. Pero de trasnochos y fiestas, nada. El trabajo, cuando otros descansan, llama.