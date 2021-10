Mina, a punto de ser héroe: punto de oro del Everton frente al United

En el inicio de la séptima jornada de Premier League 2021-22, Manchester United, que no tuvo a Cristiano Ronaldo entre los titulares, recibió al Everton de Yerry Mina en Old Trafford. Duelo por los primeros puestos.

El duelo tardó en coger ritmo. Los equipos, ambos en la cima del campeonato, decidieron no arriesgar desde el arranque y esperar. Fueron unos primeros minutos de estudio y uno que otro acercamiento de los locales.



La primera clara llegó al 22'. Fred levantó un buen centro de costado y Edinson Cavani, que volvía al once titular, en total soledad cabeceó contra el césped, pero Jordan Pickford salvó de gran manera. Aunque intentó esquinar su remate, al uruguayo le salió al centro del pórtico.



Llegando a la media hora de partido, el delantero sudamericano protagonizó junto a su compañero Scott McTominay un fuerte cruce con Yerry Mina. El colombiano se enojó por un fuerte cruce del escocés contra Lucas Digne. Afortunadamente no pasó a mayores el encontronazo.



A los 32 minutos respondió la visita. Demarai Gray realizó una gran jugada individual, a regate puro de izquierda hacia dentro y culminó con un potente derechazo cruzado y David De Gea salvó con una excelente estirada.



Y cuando parecía que todo terminaba en tablas, Old Trafford tuvo su alegría (43'). Bruno Fernandes recibió al borde del área y de inmediato abrió por izquierda para Anthony Martial que definió de primera con el interior de su pie derecho, la bola tuvo un ligero desvío en Mina y terminó ingresando al pórtico rival.

La segunda parte no tuvo mayores emociones en sus primeros minutos. Eso sí, al 57' el entrenador Solskjaer movió su banquillo: salieron Martial y Cavani, ingresaron Jadon Sancho y el tan esperado Cristiano Ronaldo.



Desafortunadamente los cambios no surtieron efecto para el dueño de casa. Al minuto 64, el Everton dio cátedra de cómo contragolpear al estilo Premier League.



Rechace de un tiro de esquina que capturó Gray, el extremo inglés ganó por izquierda a velocidad pura y descargó por la mitad con Abdoulaye Doucouré. El francés avanzó unos metros, metió un freno sensacional para zafar de dos marcas y habilitó a Andros Townsend, que definió con derecha para dejar clavado a De Gea.



Con el gol en contra, los ‘Red Devils’ volvieron a meter presión. Solskjaer mandó al campo a Paul Pogba para dar mayor manejo y buscar por todos los frente a CR7. Justamente tuvo un remate cruzado, casi sin ángulo, que Pickford sacó con las uñas.



Fue pasando el tiempo y no se encontraban los caminos. El United apeló al juego aéreo, la media distancia y más... Empezaba a notarse el desespero.



A cinco del final, Mina pudo convertirse en héroe. Tras un tiro de esquina, el Everton logró meter de nuevo el balón al área desde la derecha con un centro raso y el zaguero nacido en Guachené la empujó. Bailecito acostumbrado y felicidad total. Desafortunadamente el juez de línea anuló todo por fuera de lugar y el VAR corroboró su determinación.



Finalmente fue igualdad a un gol en Old Trafford. Con ello, tanto Manchester United como Everton se mantienen en los primeros puestos de la Premier con 14 unidades cada uno.