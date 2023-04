Partidazo definiría la Premier: Manchester City vs Arsenal, imperdible

Con cinco puntos de ventaja pero habiendo disputado dos partidos más que su perseguidor,

el líder Arsenal llega en un momento muy frágil al feudo del Manchester City el miércoles, en

la 33ª jornada de Premier League, y las razones para preocuparse son numerosas.



Un paso en falso:



Tras empatar 2-2 contra Liverpool y West Ham dos partidos que llegó a ir dominando 2-0, el Arsenal volvió a dejarse dos puntos ante el colista Southampton (3-3) en un momento crucial de la temporada.



Solo una victoria en el Etihad volvería a dar a los londinenses, cuyo último título se remonta a 2004, la opción de depender de sí mismos. Incluso con ocho puntos de ventaja, el City mantendría dos partidos menos y un calendario más fácil.



Después del City, el Arsenal visitará Newcastle, donde el Manchester United (2-0) o el Tottenham (6-1) han caído derrotados esta temporada, y recibirá al Brighton, equipo sorpresa en la carrera a puestos europeos.



Como consecuencia, los ordenadores de la web especialista en estadísticas Opta tan solo dan un 22% de posibilidades al Arsenal de ser campeón, mucho menor que el 55% que tenía hace dos semanas.



El City llega a este duelo invicto en sus últimos 16 partidos entre todas las competiciones incluidas, y enlaza ocho victorias y un empate en el campeonato inglés.



Acostumbrado a jugar partidos decisivos por el título en esta época del año, los hombres de Guardiola cuentan con más experiencia que el Arsenal, equipo al que ya se le escapó la pasada temporada la clasificación a Liga de Campeones al caer contra Tottenham y Newcastle en la 36ª y 37ª jornada.



Una plantilla que sigue siendo justa



La confirmación de la baja de William Saliba en el centro de la defensa es una muy mala noticia para los Gunners, que no están seguros de poder recuperarlo en lo que resta de temporada.



El francés, lesionado en la espalda, ha sido muy valioso en la puesta en marcha del juego deseado por Mikel Arteta por su rigor defensivo pero también por su aportación ofensiva en contras y por capacidad de jugar en campo rival.



Sin él, el Arsenal encaja de media dos veces más de goles por partido que con él, y teniendo que enfrentarse a Erling Haaland, ese es un mal presagio. Arteta también espera que los titulares recuperen el nivel del inicio de temporada.



El exjugador del City, el ucraniano Oleksandr Zinchenko, el centrocampista Thomas Partey o el extremo Bukayo Saka, no siempre han estado al 100% en los últimos partidos, mientras que Granit Xhaka estuvo enfermo en el partido contra el Southampton.



Eliminado en fases tempranas de las dos copas nacionales y en octavos de final en la Europa League, el Arsenal, a pesar de sus dos jornadas en Premier League de más, ha disputado 43 partidos en la presente temporada contra los 49 del City.



Precedentes que no juegan a su favor



Se mire como se mire, los antecedentes recientes tampoco sirven para reconfortar al Arsenal y a sus aficionados. Esta temporada ambos equipos se han enfrentado ya en dos ocasiones con dos victorias del City.



El primer encuentro fue en Mánchester en Copa de Inglaterra a finales de enero (1-0). Dos semanas más tarde, en el Emirates y en campeonato, el City (3-1) superó provisionalmente al Arsenal en la clasificación, en una temporada en la que el Arsenal tan solo ha estado tres jornadas fuera del liderato.



El Arsenal ha perdido 14 de sus últimos 15 duelos directos ante el City, entre ellos los 11 últimos en Premier League, y su última victoria en el Etihad se remonta a enero de 2015, antes de la llegada de Guardiola al City.

Alineaciones probables:



Manchester City: Ederson; Akanji, Rúben Dias, Laporte; Stones, Rodri; Mahrez, Gundogan, De Bruyne, Grealish; y Haaland.



Arsenal: Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; y Gabriel Jesus



Hora colombiana: 2:00 p.m.

TV: ESPN y Star+