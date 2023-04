¿Guardiola ve lejos ganar la Champions? ‘Te tienes que llamar Madrid’

Manchester City venció a Bayern Múnich en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League y luego de empatar 1-1 contra los bávaros en Alemania, el club inglés logró su clasificación al ganarle 4-1 en el global. Ahora enfrentarán al vigente campeón y siempre favorito Real Madrid.

Tras lograr la clasificación a una nueva semifinal y seguir soñando con ganar la Champions League, el técnico del Manchester City, Pep Guardiola, habló sobre la posibilidad de ganar la competencia y se refirió a que para ganarla hay que tener el nombre del Real Madrid, dejando dudas sobre si en verdad logrará ganar la competencia por primera vez con los ingleses.



"Hay la sensación de que para ganar la Champions te tienes que llamar Madrid, antes era el Barcelona. El Real Madrid lleva once semifinales en 13 años. Nosotros llevamos tres. Lo importante es intentarlo, no ganar. Si lo intentas, igual algún día tienes suerte", dijo Pep Guardiola en conferencia de prensa.



De igual manera, sabe que esto no termina acá y deberá jugar más competencias a nivel local, admitiendo que están agotados por tanto juego consecutivo.



"Estamos agotados. No sé cómo nos recuperamos para jugar contra Sheffield United en FA Cup. Ahora es un momento difícil para el partido del sábado”, finalizó Guardiola.



​Manchester City comenzará las semifinales frente al Real Madrid jugando en el estadio Santiago Bernabéu y luego tendrá el derecho de cerrar de local. La ida se jugará el 9 de mayo, mientras que la vuelta será el 16 de ese mismo mes.