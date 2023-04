No fue Haaland: tripleta de Mahrez pone a City en final de FA Cup

Manchester City enfrentó a Sheffield United y el conjunto dirigido por Pep Guardiola dio una nueva lección de fútbol y en la temporada. Goleó 3-0 en semifinales de FA Cup y ya se instaló en la gran final gracias a una tremenda exhibición de Riyad Mahrez.

Pese a que la mayor parte del primer tiempo el juego se puso parejo, una individualidad de Manchester City fue quien acabó con el cero en la pizarra.



Riyad Mahrez apareció sobre el minuto 43 gracias a una buena ejecución de un penalti que fue puso con precisión al poste derecho y acercar al City a la final. Ese gol, significó el de la tranquilidad tras un cerrado juego en el inicio.



Para el complemento Manchester City salió decidido a marcar más goles para evitar sufrir y seguir concentrándose en otros objetivos de la temporada. Lo que no contó Pep Guardiola es que esta vez la gran figura no iba ser Erling Haaland, sino Mahrez, quien se destapó con todo.



Sin embargo, el nivel de Riyad Mahrez estuvo superlativo y se inspiró para anotar un hat-trick, gracias también a una asistencia de Jack Grealish, quien le puso al argelino el balón para que definiera con un preciso disparo junto al poste derecho. El arquero Wesley Foderingham no pudo hacer nada para evitar el 3-0.



Ya con el paso de los minutos y el marcador en su bolsillo, Pep Guardiola guardó algunas fichas importantes para próximos partidos y se dedicaron a cuidar el 3-0.



Al final, Manchester City mantuvo su amplia diferencia y no sufrió mucho en minutos finales. Ahora, los dirigidos por Pep Guardiola aseguraron primera final en la temporada y esperan rival de FA Cup, que saldrá entre Brighton y Manchester United.

