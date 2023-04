Fulham ganó y Leeds de Sinisterra queda en peligro de descenso

Fulham recibió a Leeds United de Luis Sinisterra en la jornada 32 de Premier League, pero ambos equipos no se hicieron mucho daño en el primer tiempo, pero finalmente terminó 2-1 para el local. El colombiano comenzó de suplente y jugó los últimos 25 minutos.

El partido entre ambos comenzó bastante parejo y no hubo en el primer tiempo una jugada que diera la oportunidad de acercar a alguien en el marcador.



Durante la primera parte hubo varias faltas que terminaron con tarjetas amarillas para Weston McKennie en Fulham y Joao Palhinha en Leeds United.



Tras el pálido resultado en el primer tiempo, ambos equipos dejaron todo para el segundo tiempo y pese a que tuvieron un poco más de intensidad, no tuvieron una jugada que abriera el marcador.



Una aproximación del brasileño Willian en Fulham fue el primer aviso, pues minutos después el club local llegaría al primer gol.



En el minuto 58 el Fulham tuvo una buena jugada por el sector izquierdo y tras unos rebotes en el área, el jugador Harry Wilson llegó para rematar y enviar el balón arriba del arco, dejando sin opciones al arquero Illan Meslier, quien no pudo evitar el 1-0 del local.



Este gol fue decisivo y Leeds no pudo encontrar la fórmula para llegar el empate, además, el resultado los embargó en nervios, pues el equipo no tiene su mejor presente en cuanto a rendimiento deportivo.



En busca de encontrar el gol que les diera el empate, el técnico García envió a la cancha a Luis Sinisterra, quien jugó 25 minutos y era una de las principales soluciones para marcar.



Sin embargo, Leeds no encontró sus mejores oportunidades y el Fulham amplió la diferencia a través de Andreas Pereira, quien definió con un remate fuerte que significó el 2-0 y de paso ir sellando la victoria sobre Leeds.



Sobre el final Leeds siguió intentando y Luis Sinisterra cayéndose logró distraer a los defensores y

Patrick Bamford, quien con su olfato goleador remató, pero en el camino se atravesó João Palhinha, quien terminó anotando autogol que dejó con ilusiones a la visita con llegar al empate.



Al final, el resultado fue 2-1 y no favorece a Leeds United, pues quedaron con 29 puntos y están a dos puntos del puesto directo de descenso de la Premier League. Ahora tendrán un duro reto contra Leicester City.

¡BAMFORD DESCONTÓ! El goleador de Leeds dijo presente tras varios rebotes en el área y la empujó para poner el 1-2 ante Fulham en la #PREMIERxESPN.



¡BAMFORD DESCONTÓ! El goleador de Leeds dijo presente tras varios rebotes en el área y la empujó para poner el 1-2 ante Fulham.

¡ANDREAS LA ARRANCÓ Y ANDREAS LA TERMINÓ! Pereira arrancó desde atrás y terminó en el centro del área para conectar el envío desde la izquierda y sentenciar el 2-0 de Fulham en la #PREMIERxESPN.



📺 Mirá la #PremierLeague por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/jZ9oa9z67r — SportsCenter (@SC_ESPN) April 22, 2023