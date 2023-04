Luis Díaz y más colombianos buscan destacarse: agenda fin de semana

Luis Díaz regresó a competencias con Liverpool y ahora tendrá su segunda oportunidad para brillar frente al Nottingham Forest por la jornada 32 de la Premier League y sin dudas será el colombiano que más se lleve las miradas.

Sin embargo, también habrá otros jugadores destacados como Jhon Arias, quien no para de destacarse con Fluminense y buscará de nuevo ser artífice de una nueva victoria de su club en el Brasileirao frente a Paranaense.



Igualmente, una de las grandes ausencias para esta agenda de colombianos en fin de semana será la ausencia del goleador, Radamel Falcao García, quien sufrió una lesión que lo alejó por varias semanas.



Agenda fin de semana futbolistas colombianos:



Sábado, 22 de abril



6:30 am | Fulham vs Leeds United (Luis Sinisterra) Premier League



9:00 a.m. | Brentford vs Aston Villa (Jhon Durán) Premier League



9:00 am | Crystal Palace vs Everton (Yerry Mina)

Premier League



9:00 a.m. | Liverpool (Luis Díaz) vs Nottingham Forest Premier League



9:00 a.m. | Hull City (Óscar Estupiñán) Watford Championship



11:00 a.m. | Zenit (Wilmar Barrios y Mateo Cassierra) vs Dinamo Moscú Liga Rusia



11:30 a.m. | Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt (Rafael Santos Borré) Bundesliga



2:00 p.m. | Fluminense (Jhon Arias) vs Athletico Paranaense Liga Brasil



2:00 p.m. | Lens (Deiver Machado) vs Mónaco Liga de Francia



2:30 p.m. | Pacos Ferreira vs Porto (Matheus Uribe) Liga Portugal



6:00 p.m. | Pachuca (Arango/Murillo/Hinestroza/Hurtado) vs San Luis Liga MX



6:30 p.m. | Cincinnati (Santiago Arias) vs Timbers (Moreno/Mosquera/D. Chará/Y. Chará)



Domingo 23 de abril



8:00 a.m. | Bournemouth (Jefferson Lerma) vs West Ham Premier League



8:00 a.m. | Newcastle United vs Tottenham (Davinson Sánchez) Premier League



8:30 a.m. | Friburgo vs Shalke (Éder Álvarez Balanta) Bundesliga



10:30 a.m. | Aberdeen vs Rangers (Alfredo Morelos) Liga Escocia



11:30 a.m. | CSKA Moscú (Jorge Carrascal) vs Lokomotiv Liga Rusia



2:00 p.m. | Sevilla vs Villarreal (Johan Mojica) Liga de España



2:30 p.m. | Rosario Central vs Boca Juniors (Fabra/Villa) Liga Argentina



6:30 p.m. | River Plate (Miguel Borja) vs Independiente Liga Argentina



Lunes 24 de abril



11:00 a.m. Spartak vs Krasnodar (Jhon Córdoba)