Locura en Anfield: Liverpool derrotó a Forest en juego lleno de goles

Liverpool recibió en Anfield a Nottingham Forest por la jornada 32 de Premier League, donde el club dirigido por Jürgen Klopp tuvo un partido complicado, pero finalmente ganaron 3-2, en un juego súper intenso en el complemento. Luis Díaz comenzó de suplente y entró al minuto 82.





El partido entre ambos equipos comenzó demasiado parejo y el primer tiempo estuvo muy cerrado en los arcos, por lo que las posibilidades de marcar eran nulas al descanso.



Sin embargo, en el segundo tiempo Liverpool salió con otra cara y al minuto 47 lograron abrir el marcador gracias a que Fabinho conectó con un pase a Diogo Jota, quien cabeceó y este batió al portero Keylor Navas, quien vio cómo fue derrotado por primera vez en el partido.





Pese a la diferencia, Nottingham Forest salió con todo a empatar y no se guardó nada. Por fin salió a atacar y logró el premio de manera inmediata. El galés Neco Williams fue el encargado de sorprender a Liverpool con un fuerte remate que fue desviado y que terminó desubicando al arquero Alisson para el 1-1.



A partir de allí, el juego se tornó ida y vuelta y Liverpool no se dejó de la sorpresiva reacción de Forest, por lo que al minuto 55 Diogo Jota reapareció con gol y supo aprovechar un pase de Robertson para volver a estar arriba en el marcador. 2-1 y se perfilaba victoria de los reds.



Sin embargo, Liverpool no se cuidó y al minuto 67 volvió a aparecer Forest para empatar el partido y poner en silencio Anfield. Morgan Gibbs-White, quien llegó al balón hasta el borde del área y no dudó un segundo para rematar de primera. Su disparo fue contundente y venció por segunda vez a Alisson.



Ese gol permitió que el partido se saliera del molde y se volvió un poco loco en cuanto a llegadas y goles, pues Liverpool marcó el 3-2 con su estrella Mohamed Salah, quien no perdonó a Keylor Navas.



Al final, el juego se calmó y Klopp puso a Luis Díaz en el minuto 82 para que el colombiano siga sumando competencia, aunque no pudo hacer mucho. El partido terminó 3-2 para los reds que se siguen aferrando a clasificar a torneos internacionales.

¡EL FARAÓN SALVA AL LIVERPOOL! Salah apareció cuando los Reds lo necesitaban y puso el 3-2 ante Nottingham Forest.



📺 Mirá la #Premier por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/yaUeUbquPQ — SportsCenter (@SC_ESPN) April 22, 2023

EL LATERAL AL ÁREA HACE SUFRIR AL LIVERPOOL. Gibbs-White tiró de volea y marcó el empate parcial de Nottingham Forest.



📺 Mirá la #Premier por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/OzdpIkXWFV — SportsCenter (@SC_ESPN) April 22, 2023

PECHO Y GOL. Diogo Jota controló con jerarquía y puso el 2-1 de Liverpool ante Nottingham Forest.



📺 Mirá la #Premier por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/yHFWMqnftV — SportsCenter (@SC_ESPN) April 22, 2023

LA LEY DEL EX DICE PRESENTE EN ANFIELD. Nottingham Forest reaccionó rápido y Neco Williams puso el 1-1 ante Liverpool.



📺 Mirá la #Premier por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/tzfJ5KcQ0i — SportsCenter (@SC_ESPN) April 22, 2023