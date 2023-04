Qué manera de sufrir: Arsenal rescata empate contra colero de Premier

Cualquier observador desprevenido pensaría que era fake news: ¿el líder de Premier League celebra un empate contra el colero? Y sí, tal cual.

Arsenal sufrió como condenado ante su público en el partido que parecía un trámite en el papel. Nada que ver: empató en el último minuto 3-3 contra Southampton, que lo amenazó y lo hizo ver mal.

​

​En el primer minuto ya sufría de cuenta de Alcaraz, que le aseguraba la apertura en el marcador al colero de la Premier, nada menos. Y al minuto 14 caía el segundo ante la incredulidad de todo el estadio: Walcott, un ex Arsenal, le hacía el daño.



Parecía que se iba a reponer el local tras el descuento de Martinelli, a los 20 minutos pero entonces vino la ansiedad: no eran precisos los atacantes en el pase y atrás no veían ni media: en un cobro de pelota quita les hizo el tercero Caleta-Car... ni él se lo creía. Ganaba 3-1 el último de la tabla de posiciones.

​

Y otra vez la angustia y los erráticos pases y el sufrimiento, hasta que Odegaard a los 88 encontró un espacio y metió un remate que sorprendió a la amontada defensa del Southampton. Ahora faltaba solo un gol y hasta Arteta quería meterse al campo: lo consiguió, a los 90 minutos, Saka.

​

Se quería caer el estadio con el 3-3 definitivo. Pero no era una locura colectiva, era un alivio, una demostración de carácter antes del duelo contra Manchester City (26 de abril) que definirá, en gran parte, el título de la temporada liguera. No podían llegar con semejante peso de caer contra el candidato más firme al descenso. Sí, el líder sigue siendo líder con 5 puntos de ventaja sobre el City (pero dos partidos más) y el último es último. Aún así el punto, por la agonía el partido, supo a gloria.