¿Dónde está Aubameyang si Chelsea lo necesita? Comprando autos de lujo

Chelsea fue eliminado este martes de la Champions League, a manos de un Real Madrid que lo paseó en la ida y la vuelta de cuartos de final. Aunque en este último duelo en Stamford Bridge jugó mejor le faltó un definidor, un killer. Y el que tiene, que además cuesta una fortuna, estaba viendo el duelo en la tribuna.

Pierre-Emerick Aubameyang no fue tenido en cuenta para el torneo continental tras su llegada, medio abrupta, desde FC Barcelona, donde él realmente quería estar. Llegó a Londres, al rival del Arsenal, donde sí que brilló, y ha pasado inadvertido, salvo por los 200.000 euros a la semana que ingresa de salario.



¿Y qué hace ahora que no juega? Comprar autos de lujo, al parecer. El gabonés tiene una de las colecciones de superdeportivos más extravagantes de que se tenga noticia.



Recientemente mostró cinco modelos de su impresionante flota, que han sido envueltos en plata, oro y casi todos los colores del arcoíris, en su cuenta de Instagram.



Auba tenía cuatro Lamborghinis, dos Urus 4x4, un Aventador y su amado Huracan Spyder, además de un impresionante LaFerrari, valorado en casi 3 millones de euros.



Anteriormente tuvo su Lamborghini Aventador y un Lamborghini Urus envueltos en oro en Yiannimize, además de un elegante Bentley Bentayga blanco.



La lista completa también incluye otros tres Ferrari en la forma de su 812 Superfast, un Porsche Panamera Turbo Techart, el Range Rover Sport Mansory, un Audi R8 V10 y un impresionante Aston Martin DB9 Volante 2, que cuesta alrededor de 350 mil euros. Lo que es un hecho es que no se aburre. Estos son sus niños mimados: