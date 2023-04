¿Ilusiona regreso de Díaz en Liverpool? 'Es el colombiano tan añorado'

Pasaron 6 meses y 8 días desde la última vez que Luis Díaz jugó un partido oficial: fue el 9 de octubre, contra Arsenal, en la tarde aciaga aquella en la que Partey le entró tan fuerte que le lastimó la rodilla.

Ni en su peor pesadilla temió el guajiro que fuera a pasar tanto tiempo fuera, con una operación y una extenuante rehabilitación de por medio. Fue una espera agotadora que terminó este lunes, por suerte, con los poco más de diez minutos que estuvo en la cancha, en la victoria 1-6 de Liverpool contra Leeds.



"Bienvenido el colombiano tan añorado", decía, pleno de ilusión, en diario Liverpool Echo, que ha seguido el día a día de la recuperación.

​

​¿Y cómo le fue? Pasó en cancha poco tiempo pero llegó a tener una opción de gol, jugando más hacia la derecha y apareciendo por el centro, una función similar a la del hombre que reemplazó, Cody Gakpo.

​

​En ese corto lapso de tiempo resultó ser el Lucho que se fue: participativo, arriesgado en los choques para apoyar la recuperación, dispuesto a servir el pase cuando quedó dentro del área pero sin ángulo de remate, motivado, sonriente, feliz.



A la hora de los números, su registro no estuvo mal: 12 toques, 1 pase clave, 10 pases precisos de 10 intentos y 1 de 2 duelos ganados. ​

Díaz en Leeds vs Liverpool Foto: Sofascore para Futbolred

Sí hubo un movimiento en el área de Leeds en el que le quedó una pelota atrás y pareció hacer un movimiento brusco para no dejarla ir. ¿Susto? Sí, pero no más que eso, según dijo el técnico Jürgen Klopp, para quien la clave ahora será saber esperar a que retome su nivel.



"Nosotros y Díaz tenemos que ser pacientes, pero todo va en la dirección correcta, eso está claro, fue un largo descanso que tuvo. Lo que necesita ahora son minutos y veremos si podemos darle eso. En las sesiones de entrenamiento no puedes llegar al grado final de nitidez, por lo que ahora tratamos de ayudarlo paso a paso”, dijo después del duelo.

​

​El sábado 22 podría ser titular de nuevo contra Notthingham Forrest o tal vez, a juzgar por la prudencia del DT, vuelva a ser alternativa el fin de semana y en la visita a West Ham, el miércoles siguiente.



Pero tampoco será una espera eterna: quedan 8 partidos y todavía hay 9 puntos de distancia con el último cupo directo a Champions League, lo único por lo que a esta altura pelean los rojos. En Anfield, contra Tottenham, el 30 de abril, tiene que ser el momento de recuperar la titularidad para no soltarla más.



En el horizonte siguen Fulham, Brentford, Leicester, Aston Villa y Southampton. Ya los reds salieron de los cocos Arsenal, Manchester City, Manchester United (al que le hizo 7 goles) y hasta Chelsea. La agenda está llena de luchas por la permanencia y esa desesperación puede ser muy buena o muy mala... Aunque para Díaz, seis meses después de anhelar lo que le pasó por fin este lunes, ya que venga cualquiera.